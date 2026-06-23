ニューヨークで観光馬車が運転手不在で暴走…旅行客のインド人家族乗せ18歳男性死亡　160年以上の歴史　アメリカ

アメリカ・ニューヨーク州のセントラルパークで17日、インドから訪れた家族4人を乗せた観光馬車が暴走し、18歳の男性が死亡した。

事故当時、運転手は写真撮影のため馬車を離れていて、当局は100台以上の馬車の運行を停止した。

客を乗せた観光馬車が運転手不在で暴走

17日、カメラがとらえたのは、アメリカ・ニューヨーク州にあるセントラルパーク。

前を走るのは名物の観光馬車だが、客を乗せたまま暴走している。

事故の瞬間を目撃した人は、「馬車の事故です！信じられない」と驚きを隠せなかった。

アメリカメディアによると、インドから旅行に訪れていた家族4人が乗車していた。

馬車が横転する前に母親が投げ出され、助けようと飛び降りた18歳の男性が死亡した。

馬車は別の馬車に追突し止まったが、実はこの時、運転手は乗っていなかった。

家族の写真を撮影するために、馬車から降りていたという。

相次ぐ事故受け100台以上を運行停止

セントラルパークの観光馬車は160年以上の歴史を持つが、暴走事故が相次いでいることから、廃止をめぐる議論も起きている。

2025年5月の事故では、2台の馬車が同時に暴走。

その数日前にも、暴走事故が起きていた。

この時も映像を確認すると、いずれも運転手が乗っていないことが分かる。

今回の事故を受け、運輸当局は当面の間、周辺で営業している100台以上の馬車の運行を停止した。

事故の調査とともに、安全対策などを協議するとしている。

（「イット！」6月22日放送より）