生まれたときからずっと赤ちゃんのそばにいるハスキーさん。子守を頼んでみると完璧なシッターぶりを発揮したようで…！？わんこの尊すぎる姿が話題を呼び、投稿は22万回再生を突破。「大好きなんだね」「さすがです！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんの子守り』をハスキー犬に頼んでみた結果→動き回ると、心配をして…尊すぎる光景】

わんこに赤ちゃんの子守をお願い！

TikTokアカウント「haskin.husky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「スノウ」くんと赤ちゃんの微笑ましい日常。赤ちゃんが家族に仲間入りしたときは、どう接したらよいか戸惑っていたというスノウくんですが、数か月が経つころにはすっかり専属シッターに。

そんな頼もしいスノウくんに、ママが子守をお願いするとすぐに見守りを開始！寝起き直後の赤ちゃんのそばから離れず、手遊びに付き合いながらも静かに見守っていたといいます。

ずっとそばで赤ちゃんを見守ります

赤ちゃんが動き始めるとスノウくんの様子は一変。伝い歩きをしながらあちらこちらと自由に動き回る赤ちゃんを見て、慌てたように近くへと移動したそう。

くつろぎながらも赤ちゃんからは決して目を離さなかったといいます。「ちゃんと見てるからね」と伝えているかのような、優しいまなざしには胸が熱くなります…！

監視するというよりは、心配で目が離せない…そんな母や兄弟のような雰囲気が、赤ちゃんの安心にもつながっているのでしょうね。

わんこの専属シッターぶりに感動

ちょこまかと動き回る赤ちゃんをぴったりそばで、時には距離を持ちながら見守り続けるスノウくんに休む暇はありませんが、その表情はとっても穏やかで慈愛に満ちていたといいます。それも赤ちゃんのことを『守るべき存在』だと認識しているからでしょう。

専属シッターのように寄り添うスノウくんの姿と、すぐそばにいる優しい存在に終始嬉しそうな赤ちゃん。言葉を交わさなくても伝わるふたりの深い絆には、多くの人が心を打たれたのでした♡

この投稿に頬が緩んでしまった人は多いようで「本当に優しい」「はぁたまらん！」「シッターわんちゃん」などのコメントが寄せられています。

スノウくんと赤ちゃんの成長を見守りたい方は、TikTokアカウント「haskin.husky」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「haskin.husky」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております