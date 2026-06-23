おトイレを失敗し、パパに怒られているワンコの「やり過ごし方」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で329万回再生を突破し、「どこで覚えたん？ｗ」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられています。

【動画：おしっこ失敗した犬が『パパに怒られた』結果→寝たふりをして…まさかの『表情』】

パパに怒られた！→寝たふり

TikTokアカウント「wanwankon2tiwa」に投稿されたのは、うっかりベッドでおしっこをしてしまい、パパに怒られている生後7ヶ月のポメラニアンの男の子「ハル」くんのお姿。

パパに抱っこされ、「どこにおしっこしたとね」と怒られているハルくん。しかし、ハルくんは目をつぶって寝たふりをしていて、その場をやり過ごそうとしているよう。

薄目を開けて、状況確認

寝たふりだと言うことは、もちろんパパにはバレバレ。よく見ると、時々うっすら目を開けて状況を確認しているハルくん。たった7ヶ月の犬生で、いつこんな技術を身に付けたのか、とっても気になります。

ハルくんは「寝たふりせんとよ」と指摘されてしまったうえに、薄目を開けていたらパパと思いっきり目が合ってしまいます。しかし焦ることもなく、ハルくんは再びゆっくりと目を閉じたんだとか。

寝たふりは徹底的に

この瞬間を何とかやり過ごそうと、ハルくんは渾身の「寝たふり大作戦」を徹底的に貫こうとしている様子。パピーちゃんとは思えない、ハルくんの「策士っぷり」が光ります。

ハルくんの寝たふりに、思わず笑ってしまうママ。ブレずに寝たふりをし続けるハルくんの姿に、多くの人がほっこりしてしまったのでした。

投稿には「どこで覚えたん？ｗ」「可愛すぎます」「薄目開けて様子見てて草」「利口な子ですね」「そんな顔されたら許しちゃう」「アザラシみたいでかわいいｗ」といったコメントが寄せられています。

ハルくんのキュートさ溢れる日常は、TikTokアカウント「wanwankon2tiwa」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanwankon2tiwa」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。