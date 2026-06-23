2030年ワールドカップの64カ国拡大案が実現から遠ざかりつつあるようだ。



南米サッカー連盟（CONMEBOL）が提案した64カ国参加案は、大会100周年を記念する特別な施策として注目を集めていた。しかし、『RMC Sport』によれば、当初の勢いは失われつつあり、FIFA内部でも支持が広がっていないという。特にFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、この構想に強い熱意を示していないと伝えられている。





2030年大会はすでに歴史的な大会となる予定だ。スペイン、ポルトガル、モロッコが主開催国を務める一方で、100周年を記念してウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも一部試合が開催される。複数大陸にまたがる初のワールドカップとなるが、それ以上の規模拡大には慎重な意見が多いようだ。特に欧州サッカー連盟（UEFA）は64カ国案に強く反対しているとされ、アジアサッカー連盟（AFC）も大きな懸念を抱いているという。過密日程への影響、運営面の負担、開催地の調整などが主な理由とされている。2026年大会で参加国数は32から48へ拡大されたばかりであり、関係者の間ではさらなる増加は時期尚早との見方が強まっているようだ。インファンティーノ会長は以前、「あらゆるアイデアは検討に値する」と前向きな姿勢を見せていた。しかし同紙によれば、水面下では支持が大きく低下しているという。100周年という節目でも64カ国案の実現は難しい情勢となっており、2030年大会は現行の48カ国体制で開催される可能性が高まっている。