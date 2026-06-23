「ガンメタボディにライト点灯ギミック搭載、日産公認のスカイラインGT-R（BNR32）型無線マウス登場

株式会社フェイスが運営するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、「日産スカイラインGT-R（BNR32）」をモチーフにした無線マウスの一般販売を開始した。同アイテムは日産自動車株式会社公認のライセンス取得商品で、過去に販売され完売となった「GT-R（BNR32）」無線マウスをリニューアルした新モデルとなる。付属するマウスパッドと専用パッケージが一新されている。

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本体は、GT-R（BNR32）のシルエットを再現した車型マウスで、ガンメタリックのボディカラーと細部まで作り込まれた造形が特徴。サイドのラインやリアウィングのフォルムなど、GT-R（BNR32）ならではのデザインを表現している。フロントライトとリアライトは電源ON時に点灯し、デスクに置いた際のインテリア性も意識した仕上がりとなっている。

サイズは手のひらに収まる仕様で、マウスとしての実用性も確保。付属のマウスパッドは2種類のデザインのうちいずれかが同梱される。

■製品情報日産スカイラインGT-R（BNR32）型 無線マウス販売：CAMSHOP.JP（株式会社フェイス）サイズ：本体 幅5cm×長さ13cm×高さ3.5cm／箱 19.5cm×12.5cm×5.5cm／パッド 21.5cm×18cm接続：Wireless Bluetooth、2.4GHz対応機種：Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載（DOS/V）パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ対応OS：Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12～10.15、Chrome OS、Android7～11、iPadOS 13～14

（文＝リアルサウンド編集部）