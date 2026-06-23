【台風情報】ダブル台風発生へ 台風7号は沖縄の南で最大瞬間風速70メートルまで発達の可能性、熱帯低気圧は24日に台風に発達し日本方面へ 今後の進路図と勢力を詳しく【気象庁】
台風7号が右に大きくカーブして沖縄、九州、本州方面に向かうのと同時に、熱帯低気圧が台風に発達し、ダブル台風が日本列島に近づく可能性が高くなってきました。
【写真を見る】【台風情報】ダブル台風発生へ 台風7号は沖縄の南で最大瞬間風速70メートルまで発達の可能性、熱帯低気圧は24日に台風に発達し日本方面へ 今後の進路図と勢力を詳しく【気象庁】
気象庁の台風、低気圧の今後の詳しい進路と勢力、位置を見ていきます。
台風7号が沖縄直撃→九州のルート
台風第7号(メーカラー)
2026年06月23日06時45分発表
23日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯18度25分 (18.4度)
東経125度25分 (125.4度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
24日には沖縄の南に
24日06時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度20分 (20.3度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
25日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
26日には勢力が弱まるか
26日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 先島諸島近海
予報円の中心 北緯23度55分 (23.9度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ 北北東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄本島近海
予報円の中心 北緯27度00分 (27.0度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
暴風警戒域 全域 400 km (215 NM)
28日には四国沖に
28日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 四国沖
予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
熱帯低気圧が台風へ
熱帯低気圧が台風に発達する見込みです。船舶などは注意が必要であるとともに、梅雨前線が刺激されれば各地大雨になる可能性もあります。
熱帯低気圧 b
2026年06月23日07時15分発表
23日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯14度55分 (14.9度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
24日に台風に発達
24日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度40分 (15.7度)
東経142度40分 (142.7度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
25日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経139度00分 (139.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
26日には日本の南に
26日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 伊豆諸島近海
予報円の中心 北緯31度00分 (31.0度)
東経140度20分 (140.3度)
進行方向、速さ 北北東 45 km/h (25 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
28日には温帯低気圧に
28日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度05分 (37.1度)
東経154度05分 (154.1度)
進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)