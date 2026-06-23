ヴィジュアル系バンド「BabyKingdom」は23日、公式Xを通じ、活動休止を発表した。

「BabyKingdom」は結成10年のヴィジュアル系バンド。ボーカルの咲吾、ギターの志記、ベースのもにょ、ドラムの虎丸の4人で活動。「テーマパーク」をコンセプトに、さまざまな音楽表現を“アトラクション”に見立て、ジャンルに縛られない楽曲制作をしている。2026年は10周年ツアー「IT'S MY TURN」を開催し、6月24日には22枚目のシングル「ROYAL×FLASH」を発売したばかりだった。したばかりだった。

「この度、2026年10月06日の虎丸バースデーライブ渋谷 WWWをもちまして、Dr.虎丸がBabyKingdom を脱退することとなりました」と、ドラムの脱退を発表さらに「それに伴い、BabyKingdom は02026年12月30日の五反田BLAZEでのライブをもって、バンドとしての活動を一時休止させて頂くこととなりました」と呼びかけた。

「突然の発表となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、ならびに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。本人からの申し入れを受け、この4人で継続するためのあらゆる可能性を模索し話し合いを重ねて参りましたが、本人の持病の悪化、そして新たな夢という今後の人生の選択を尊重し、脱退という結論に至りました」と説明。

「6月24日からの10周年ワンマンツアーをはじめ、10月06日の現体制ラストライブまで、この4人で全力のステージをお届けすることをお約束いたします。そして、10月07日以降、2026年12月30日の五反田BLAZEの活動休止ライブまで咲吾、志記、もにょの3名体制にてBabyKingdom の活動を行って参ります。活動再開の時期につきまして、現時点では未定でございますが準備が整い次第、改めてご報告させていただきます」とした。