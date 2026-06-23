【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米国とイランがスイスのビュルゲンシュトックで行った協議は、ホルムズ海峡での安全航行の確保やレバノンで軍事行動の終結を維持するための措置などで両国が一致し、協議を進める枠組みが固まった。

前向きな雰囲気の演出に成功した一方、今後の交渉へ向けて、信頼関係の構築の重要性が改めて浮き彫りになった。

協議は計１８時間行われ、仲介国のパキスタンとカタールは共同声明で、協議が「前向きかつ建設的な雰囲気で行われた」と説明した。だが、イランの主要通信社タスニム通信が２１日、イラン代表団が米国との写真撮影を拒絶したと報じるなど、協議は険悪なムードで始まった。

協議前にイスラエル軍がレバノンの親イラン勢力ヒズボラへの攻撃を激化させ、イランが覚書に違反するとしてホルムズ海峡の再封鎖を宣言するなど緊迫した状況の中、トランプ米大統領がイランが代理勢力を止めなければ「再び激しく攻撃する」とＳＮＳに投稿した。イラン外務省報道官によると、これを受けてイランが協議継続を拒否して議論が一時中断した。

その後、米国側が懸念するホルムズ海峡の開放とイラン側の懸念のレバノン情勢での対応策が示されるなど、双方の利害が反映されて工程表の合意に至った。イラン代表団によると、実務協議が２２日に始まった。

イランのアッバス・アラグチ外相は２２日、石油輸出やイラン関係の船舶を対象とした米軍の海上封鎖の解除、資産凍結の一部解除などが実現したと説明した。

米国のバンス副大統領は２２日の記者会見で、ホルムズ海峡の緊張回避に向けた関係国の調整枠組みなどが決まったとし、「協議では大きな進展があった。思った通りの結論を得られた」と成果を強調した。