「みんな愛してる！」杉浦太陽、父の日の親子ショット公開！ 妻・辻希美への感謝も「ノンもありがとう」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月22日、自身のInstagramを更新。父の日に子どもたちからもらったプレゼントや、親子ショットを公開しました。
【写真】杉浦太陽の父の日ショット
「希空・青空・昊空・幸空・夢空 ノンもありがとう みんな愛してる！」と、妻でタレントの辻希美さんも含めた、家族全員への感謝の言葉で締めくくりました。
(文:多町野 望)
【写真】杉浦太陽の父の日ショット
「ユメからは笑顔」杉浦さんは「父の日」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、次男・昊空さんと三男・幸空さんとのスリーショットです。「上の子たちは手紙と動画 ソラ・コアはプレゼントとお花」と、子どもたちからの祝福の内容を明かしました。また2枚目以降では、次女・夢空さんとのショットを披露しており、「ユメからは笑顔」をもらったとほほ笑ましくつづっています。
「ノンのサプライズバースデー」21日には「ノンのサプライズバースデー」と、辻さんのバースデーパーティーの様子を公開していた杉浦さん。たくさんの有名人が家族連れで集まっており、大盛り上がりだったことが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)