圧倒的なサイズ感と高級感で他のミニバンも霞む!?

中国発のプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」が展開するラグジュアリー電動ミニバン「ZEEKR（ジーカー）009」が、日本市場への導入を予定しており、国内ユーザーからも注目を集めています。

ZEEKRは、中国の民営自動車メーカー「ジーリー（吉利）」が2021年より展開する純電動のプレミアムEVブランドです。

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日本での販売およびアフターサービスは、京都市に本社を置くフォロフライが担当します。

同社はもともと法人向けに強みを持つ企業で、ラグジュアリーホテルでのショーファー（送迎）需要などを中心に見込んでいましたが、一般ユーザーへの認知も急速に広がっていると説明します。

ZEEKR 009のボディサイズは全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mmと非常に大柄で、まもなく国内発売予定の高級ミニバン、日産「新型エルグランド」（全長4995mm×全幅1895mm×全高1965mm）を上回る存在感を持ちます。

それでいながら、Cd値（空気抵抗係数）0.27という優れた空力性能を実現しているのも注目点です。

エクステリアデザインはスウェーデンのデザインセンターが担当しており、北欧テイストを感じさせる洗練されたスタイルが特徴です。

154個のLEDドットライトを用いた個性的なフロントフェイスや、全長1.47mにおよぶ一体型テールライトバーなど、先進性と高級感を強く印象づける仕上がりとなっています。

室内は3列シートで7人乗り仕様。特に2列目のキャプテンシートはナッパレザーを使用した最大12cmの厚みを持つ設計で、長時間乗車でも快適に過ごせます。

シートヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能、ヘッドレストスピーカーまで標準装備されており、まさに”移動するラウンジ”と呼ぶにふさわしい空間です。

天井には15.6インチのスクリーンを装備し、20スピーカー構成のヤマハ製Hi-Fiサラウンドシステムが映像・音楽体験を豊かに演出します。大型パノラマガラスルーフも備え、開放的な雰囲気の中での移動を楽しめるでしょう。

また、日本市場向け仕様にはデュアルチャンバーエアサスペンションが採用されており、乗り心地の良さもこのモデルの大きな魅力のひとつです。

パワートレインには前後デュアルモーターを採用し、最高出力450kW（612馬力）、最大トルク693Nmを発揮します。車重2870kgという重量級ボディながら、0-100km／h加速はわずか4.5秒というスポーツカー顔負けの加速性能です。

バッテリーはCATL製第3世代「Qilin」バッテリー（140kWh）を搭載し、航続距離は822km（ZEEKR社テスト値）に達します。

日本市場でもトップクラスのロングレンジ性能であり、長距離移動の多い法人用途でも安心して使用できることでしょう。

なお、日本向け仕様ではCHAdeMO急速充電規格への対応についてアダプター方式での調整が進められており、国内での実用性にも配慮されています。

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日本の高級ミニバン市場はこれまでアルファードや「ヴェルファイア」、そして日産エルグランドが中心でしたが、いずれもガソリン車またはハイブリッド車です。

このサイズ・クラスのEVという選択肢がなかっただけに、ZEEKR 009は完全に新しいジャンルを切り開く存在といえます。

車両価格は1300万円前後（消費税込）からと最高級車クラスの設定ですが、先行予約は着実に積み上がっているようです。

納車開始は当初予定の2026年夏頃からやや後ろ倒しとなる見込みで、2026年内を予定しているとのこと。日本の高級EV市場に新風を吹き込む一台として、今後の動向が大いに注目されます。