ゴルフのプレーデータを自動記録するコネクテッドウォッチ　タグ・ホイヤー×テーラーメイドのコラボモデル登場

スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーが、ゴルフ用品ブランドのテーラーメイド ゴルフ（TaylorMade Golf）とのコラボレーションモデル『TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition』を発表した。

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今回のコラボでは、新作コネクテッドウォッチに加え、『Spider ZT x TAG Heuer』パターや両ブランドのロゴを配したアクセサリー類を展開する。タグ・ホイヤーは2005年にゴルフ向けのクォーツ式ウォッチを発表して以来ゴルフとの関わりを育んでおり、2019年の『TAG Heuer Connected Golf Edition』では伝統的な時計製造の精度をデジタル分析の領域へと拡張した。本モデルではその思想をさらに進化させ、プレー中に得られるパフォーマンスデータをゲームの流れに自然に溶け込ませることで、プレーヤーの意思決定とパフォーマンス向上をサポートする。

ケースには、Calibre E5シリーズとして初めてブラックDLCコーティングを施さないグレード2チタンを採用。素材の質感がゴルフクラブの自然な色合いに近づくよう設計されている。ベゼルにはホール数を示す1から18までの数字を刻印し、リューズにはテーラーメイドのロゴ、ゴルフクラブのフェースに着想を得たストライプを配した。ストラップはブルーのレザーにブラックのラバーベースを組み合わせたバイマテリアル仕様で、中央のホワイトのラインとシルバーのステッチがアクセントとなっている。

ブラックのサンドブラスト加工とDLCコーティングを施したチタン製のケースバックには、テーラーメイドのロゴが刻印され、心拍数センサーが組み込まれている。専用パッケージには伸縮性に優れたテキスタイルストラップも付属する。

機能面では、TAG Heuer OSを搭載し、独自のアルゴリズムによりプレーヤーの操作を必要とせずにラウンド中のショットや位置情報を自動的に記録する。収集されたデータは、テーラーメイド独自のパフォーマンス分析によって処理され、各ラウンドを規定された基準値と比較する体系的な測定指標「ストロークスゲインド」を導き出す。これにより、どの局面でスコアを獲得し、どの局面で失ったのかを分析することが可能になる。

最長飛距離、次回のラウンド予定、ベストスコア、直近のスコア、年間ラウンド数、年間バーディー数といった指標を確認できるゴルフ専用コンプリケーションも搭載。本モデルのために開発された2種類の専用ウォッチフェイスとして、スイングの流れるような動きから着想を得た『Momentum（モメンタム）』と、ゴルフコースの等高線をモチーフとし、テーラーメイドのアイコニックなSpiderパターから着想を得たインデックスを組み合わせた『Topography（トポグラフィー）』を用意した。

基盤となる『TAG Heuer Connected Calibre E5』プラットフォームは、サファイアクリスタルを採用したAMOLED（有機EL）タッチスクリーンと常時表示ディスプレイを備える。バッテリー性能はパフォーマンスモードで最大2日、低電力モードで最大3日、スポーツモードで最大17時間、ゴルフ専用モードで最大12時間の連続使用が可能。急速充電により、わずか30分で1日分の充電が完了する。iOS 18以降／Android 13以降との互換性を備え、Made for iPhoneの認証も取得している。新たに搭載されたスピーカーにより通話管理や音声アシスタントに対応するほか、血中酸素飽和度、心拍変動、呼吸数、安静時心拍数、睡眠ステージなどの睡眠トラッキングも可能になった。デュアルバンドGPSによる素早い位置情報取得と高い測位精度も実現している。

あわせて、テーラーメイドを代表するパターファミリー「Spider」の最先端パフォーマンスとタグ・ホイヤーのデザインが融合した『Spider ZT x TAG Heuer』パターも展開。タグ・ホイヤーのロゴを配したサイトラインや、ウォッチフェイスにも採用されている地形図（トポグラフィー）から着想を得たテクスチャーが採用されている。両ブランドのロゴをあしらったプレミアムヘッドカバーやボールマーカー、専用パッケージが付属する。さらにTaylorMade x TAG Heuer ダッフルバッグ、コラボレーションロゴ入りのキャップやゴルフグローブも展開する。

■製品情報TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Editionメーカー：タグ・ホイヤー発売日：2026年6月価格：368,500円（税込）型番：SBT8A86.EB0421主な仕様：・OS：TAG Heuer OS・ケース：グレード2チタン製／直径45mm・防水：50m・ストラップ：ブルーバイマテリアルストラップ・バッテリー持続時間：フルパフォーマンスで2日／低電力モードで3日・充電時間：約1時間30分でフル充電（気温15～45℃の場合）・センサー：心拍数モニター、消費カロリー、歩数計、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計、血中酸素飽和度、呼吸数、睡眠トラッキング、心拍数変動、GNSSデュアルバンド・対応OS：iOS 18以降／Android 13以降（Made for iPhone認証取得）

（文＝リアルサウンド編集部）