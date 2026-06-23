「凄さを表現する言葉が見つからない」“大会レコード更新”の38歳メッシに指揮官が感服「いくら称賛しても足りないだろう」【Ｗ杯】
アルゼンチン代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＪ第２節でオーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で勝利した。
スコアラーはいずれも、リオネル・メッシだ。38分、敵陣左サイドからのファクンド・メディナの折り返しにワンタッチで合わせて先制点を奪う。90＋５分には、ボックス内でレアンドロ・パレデスのパスを収めて、巧みなドリブルから左足でシュート。一度は相手のブロックに遭うが、こぼれ球を自らダイレクトでねじ込んだ。
ハットトリックを達成した初戦のアルジェリア戦（３−０）に続いて、またしても目に見える結果を残したメッシ。これでＷ杯での通算得点数を18に伸ばし、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼが持つ最多得点記録（16点）を塗り替えた。
英紙『The Guardian』によれば、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は試合後、38歳のスターに「レオの凄さを表現する言葉が見つからない。いくら称賛しても足りないだろう」と賛辞を贈った。そう語ったうえで、こう続ける。
「彼のプレーには本当に満足している。またゴールを決めてくれた。チームは苦しい時間があったし、自分たちで試合を難しくしてしまった場面もあった。それでもレオがスイッチを入れると、チーム全体が一気に活気づくんだ。
ボールを持てず苦しい時間帯でも、彼は走り、ボールを奪い返そうとしていた。その姿勢を見れば、彼がどれだけ本気でチームのために戦っているか一目で分かる。彼の献身的なプレーは、周りの選手にも伝わって、チーム全体の意識を高めてくれる」
大会レコードを更新したメッシに指揮官は感服している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシが2発！ １点目は左足ワンタッチ！ ２点目はこぼれ球をねじ込んだ！
スコアラーはいずれも、リオネル・メッシだ。38分、敵陣左サイドからのファクンド・メディナの折り返しにワンタッチで合わせて先制点を奪う。90＋５分には、ボックス内でレアンドロ・パレデスのパスを収めて、巧みなドリブルから左足でシュート。一度は相手のブロックに遭うが、こぼれ球を自らダイレクトでねじ込んだ。
英紙『The Guardian』によれば、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は試合後、38歳のスターに「レオの凄さを表現する言葉が見つからない。いくら称賛しても足りないだろう」と賛辞を贈った。そう語ったうえで、こう続ける。
「彼のプレーには本当に満足している。またゴールを決めてくれた。チームは苦しい時間があったし、自分たちで試合を難しくしてしまった場面もあった。それでもレオがスイッチを入れると、チーム全体が一気に活気づくんだ。
ボールを持てず苦しい時間帯でも、彼は走り、ボールを奪い返そうとしていた。その姿勢を見れば、彼がどれだけ本気でチームのために戦っているか一目で分かる。彼の献身的なプレーは、周りの選手にも伝わって、チーム全体の意識を高めてくれる」
大会レコードを更新したメッシに指揮官は感服している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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