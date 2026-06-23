◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目初戦で２試合ぶりの１７号先頭打者アーチを放った。プレーボールから約１５秒後の出来事で、メジャー通算３００号まで残り３本といよいよ節目の記録が目前に迫ってきた。

０―０の初回先頭。１ボールからの２球目、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さなかった。打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で先制ソロを右翼席に運んだ。大谷の先頭打者弾は今季６本目で、通算３０本の大台に到達。ド軍移籍後は２４本目となり、球団最多となるベッツの３２本も見えてきた。

大谷は昨季までツインズ戦は２７試合で打率２割９分２厘、９本塁打、１９打点。３試合に１本のペースでホームランを放ってきた。また、ターゲットフィールドでは１２試合で打率３割７分３厘、３本塁打、９打点と相性が良く、２年前の敵地・ツインズ戦でもカード初戦でソロ本塁打を含む長打３本をマークしていたが、得意の球場でまたもアーチをかけた。

前日２１日（同２２日）の本拠地・オリオールズ戦では２打数１安打１四球。９点ビハインドとなった７回の打席で代打を送られて途中交代したが、ロバーツ監督は「翔平は大丈夫だ。あのような（点差のある）状況から下げたかっただけ」と笑顔で説明した。２１〜２５年の５年間で４発を記録していた「父の日」に一発は出ず、試合後には左膝にアイシングを施していた大谷だが、体力温存を結果につなげた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。９回に１６号ソロを放ち、２児のパパとして初めて臨んだ試合で“父親パワー”をさく裂させていた。

今月１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で違和感を覚えた左膝は今も万全な状態ではないが、打者として得意の６月は今年も試合前の時点で１６試合で打率３割５分７厘、６本塁打、１２打点となっていた。これで６月は月別最多をさらに更新する６９発目となった。