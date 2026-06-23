東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7002 高値0.7025 安値0.6994
0.7051 ハイブレイク
0.7038 抵抗2
0.7020 抵抗1
0.7007 ピボット
0.6989 支持1
0.6976 支持2
0.6958 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5714 高値0.5787 安値0.5709
0.5842 ハイブレイク
0.5815 抵抗2
0.5764 抵抗1
0.5737 ピボット
0.5686 支持1
0.5659 支持2
0.5608 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4159 高値1.4193 安値1.4145
1.4234 ハイブレイク
1.4214 抵抗2
1.4186 抵抗1
1.4166 ピボット
1.4138 支持1
1.4118 支持2
1.4090 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7002 高値0.7025 安値0.6994
0.7051 ハイブレイク
0.7038 抵抗2
0.7020 抵抗1
0.7007 ピボット
0.6989 支持1
0.6976 支持2
0.6958 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5714 高値0.5787 安値0.5709
0.5842 ハイブレイク
0.5815 抵抗2
0.5764 抵抗1
0.5737 ピボット
0.5686 支持1
0.5659 支持2
0.5608 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4159 高値1.4193 安値1.4145
1.4234 ハイブレイク
1.4214 抵抗2
1.4186 抵抗1
1.4166 ピボット
1.4138 支持1
1.4118 支持2
1.4090 ローブレイク