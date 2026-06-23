東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7002　高値0.7025　安値0.6994

0.7051　ハイブレイク
0.7038　抵抗2
0.7020　抵抗1
0.7007　ピボット
0.6989　支持1
0.6976　支持2
0.6958　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5714　高値0.5787　安値0.5709

0.5842　ハイブレイク
0.5815　抵抗2
0.5764　抵抗1
0.5737　ピボット
0.5686　支持1
0.5659　支持2
0.5608　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4159　高値1.4193　安値1.4145

1.4234　ハイブレイク
1.4214　抵抗2
1.4186　抵抗1
1.4166　ピボット
1.4138　支持1
1.4118　支持2
1.4090　ローブレイク