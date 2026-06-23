２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４８ドル高 ナスダックは反落 ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４８ドル高 ナスダックは反落

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２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前営業日比１４８．０１ドル高の５万１７１２．７１ドルと続伸した。連休中にホルムズ海峡の再封鎖をイラン軍が宣言した。一方、仲介国側の共同声明から、米国とイランの協議の進展期待が高まり、この日の全体相場を支援した。ハイテク関連株は軟調だった。



キャタピラー＜CAT＞やＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が上伸。アッヴィ＜ABBV＞やアルコサ＜ACA＞が大幅高となった。一方、ナイキ＜NKE＞やホーム・デポ＜HD＞が売られ、オラクル＜ORCL＞とロウズ・カンパニーズ＜LOW＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は３５１．３３ポイント安の２万６１６６．６０と反落した。マイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、アルファベット＜GOOG＞が値を下げ、スペースＸ＜SPCX＞が急落した。半面、マイクロン＜MU＞が値を飛ばし、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS