アンドエスティHD、スポットワークサービス「and STスキマバイト」を開始

アンドエスティHDは、企業が独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「マッチボックス（matchbox）」の導入により、同社が展開するアパレルブランド店舗と働き手をつなぐスポットワークサービス「and STスキマバイト」を開始した。専用サイトに求人を公開している。

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and STスキマバイトでは、公開中の求人への応募に加え、北海道、東北、首都圏など11のエリアの中から希望する勤務地のエリアメンバーとして登録し、継続的に勤務することが可能。現在の募集対象は「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」「ニコアンド（niko and…）」など20以上のブランドで、今後、各対象店舗を順次拡大し、全国の店舗での展開を予定している。

今後アンドエスティHDグループは、「and STスキマバイト」の安定稼働を進めながら、OB・OGやファッション・接客経験者が再び店舗で活躍できる機会づくりに取り組む。ブランドや接客への理解を持つ働き手と店舗が継続的につながる環境を整えることで、各店舗の運営を支援し、顧客一人ひとりに寄り添った店舗体験の提供につなげるという。

◾️and STスキマバイト：専用サイト