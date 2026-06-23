DAZN公式Xが公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦のスウェーデン戦に臨む。初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英はリハビリを続ける中、次戦まで3日前の近況に熱い視線が注がれた。

久保は14日（同15日）に行われたオランダ戦の後半に相手選手との接触で左膝を負傷。苦悶の表情を浮かべ交代を余儀なくされた。怪我のダメージは大きく、チュニジア戦はチームに帯同しなかった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは23日、「リハビリ中の久保建英 地道に一歩ずつ復帰に向かう」と綴って、練習拠点とする米ナッシュビルで調整する近況を公開した。別メニュー調整のようだが、回復へ努めている様子。練習場のピッチ上で行われた集合写真の撮影ではチームメイトと談笑し笑顔を見せていた。

攻撃の主力として期待を集めてきた久保の近影にファンの視線が集中。X上には様々な反響が寄せられた。

「少しずつ復帰に向かっているのは安心ですね」

「おぉー」

「待ってるぞーーー！！！」

「とりあえず、回復してるようでよかった！！」

「決勝トーナメントで後半からとか？ とにかく無理させたくないね」

「思ったよりもいけそう」

「久保選手、焦らずしっかり治して戻ってきてください！」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループ2位。スウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループリーグ突破となる。



（THE ANSWER編集部）