「ノースリーブがなんだか似合わない…」二の腕＆肩まわりをすっきり見せる簡単習慣
ノースリーブや半袖を着た時に二の腕が気になる。後ろ姿がなんだかたくましく見える。そんな上半身の悩みはありませんか？年齢を重ねると肩まわりや腕の筋肉を使う機会が減り、上半身全体が重たく見えやすくなります。
そこで取り入れたいのが【フロントレイズ】。肩まわりをしっかり動かしながら、すっきり見える上半身づくりをサポートする簡単エクササイズです。500mlのペットボトルがあれば、自宅で手軽に始められます。
【STEP１】姿勢を整える
【STEP２】腕を上げてゆっくり下ろす
両腕をまっすぐ伸ばしたまま、肩の高さまでゆっくり持ち上げます。反動は使わず、肩がすくまないよう注意しましょう。肩の高さまで上げたら、そのままゆっくり元の位置へ戻します。下ろす動作まで丁寧に行うことで、肩まわりや二の腕に刺激が入りやすくなります。これを10回を目安に繰り返しましょう。
▶効かせるコツ
腕を高く上げることよりも、姿勢を崩さないことを優先しましょう。背中が丸まったり腰を反らせたりせず、頭から骨盤まで一直線をキープします。また、ペットボトルは手のひらを内側に向けて持つことで、肩への負担を抑えましょう。
上半身の印象は、体重だけで決まるものではありません。ノースリーブや半袖を着る機会が増える季節こそ、肩まわりを意識して動かすことも大切です。まずは１日10回から。無理のない範囲で続けながら、軽やかに見える上半身をめざしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
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