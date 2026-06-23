【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『他の人のペースになっていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
仲間と協力し合って人生を進めていく日々が始まっていきます。自分のペースを保つ余裕はないでしょう。仕事や公の場では離れる必要がある人が出てくるようです。逆に新しく関係を深めていかないといかい人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
やめないといけないことや控えないといけないことが多々あるようです。気持ち的には残念ですが、相手との平和な日々を送るにはそれがベストになってくるでしょう。シングルの方は、恋愛中心で生きる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの意見しか聞かなくなるでしょう。
｜時期｜
6月30日 辛いことが減る ／ 7日1日 嬉しい繋がり
｜ラッキーアイテム｜
月のモチーフ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞