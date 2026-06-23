人気女優のプライベート姿がアップされた。

戸田恵梨香と大島優子が２３日までに、アーティスト・清川あさみ氏のインスタグラムに登場。清川氏は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな二人と」と３ショットを披露した。

「いつもお仕事も拝見していますが、一言」とし、「優子ちゃんは、昔から私が天才だと思っている人。子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。ＡＫＢ時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」と大島を称賛。

続けて「そして恵梨香ちゃん 『リブート』も素晴らしかったけれれど、話題の『地獄に落ちるわよ』には本当に驚かされました。（我が家では子どもたちが『あなた、地獄に落ちるわよ〜』と真似（まね）しています。笑）人が変化していく過程を、あそこまで繊細に、そして生々しく演じられるのかと。気づけば一気見していました」と戸田の最新作にくぎ付けになったと説明。

「二人とも昔から変わらず自然体で、会うたびに元気をもらう存在。どれだけ時間が空いても、会えばすぐにいつもの空気に戻れるのも嬉（うれ）しい そして何より、仕事に向き合う姿勢や生き方そのものに、いつも刺激をもらっています。こうしてまた集まれることに感謝。またたくさん笑おうね」とつづった。

レアなオフショットにフォロワーからは「皆さん、お顔が小さいこと」「みなさん素敵すぎます」「３人ともそれぞれ違う魅力＆美しさ」「自然な笑顔や雰囲気がとっても素敵」「美しい女子会」「美女３人」などの声が寄せられている。