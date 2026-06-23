「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟が手掛ける新ドラマ「ザ・ボローズ」が、わずか1シーズンで打ち切りとなった。デッドラインによれば、シーズン2に向け、脚本家たちのライターズルームも設置され、一時はシーズン3と連続で撮影するという話まで出ていたというが、ネットフリックスはシーズン1での配信終了を決定したという。



【写真】マット＆ロスのダファー兄弟「ストレンジャー・シングス」では成功も

ジェフリー・アディス、 ウィル・マシューズ作、ダファー兄弟が製作総指揮を務めた「ザ・ボローズ」は高評価を得ていたものの、俳優のアルフレッド・モリーナ、女優のジーナ・デイヴィス、アルフレ・ウッダードら有名キャストや特殊効果のための高額な制作予算に見合うだけの視聴率が得られなかったとみられている。



一方でダファー兄弟は先日、映画、ドラマをはじめとする配信作品に向けたパラマウント社との4年契約の皮切りとして、2028年11月3日に公開予定の映画で脚本と監督を務めることが発表されていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）