乾坤一擲の勝負も派手な逆転弾もない、しかし最後に勝っていたのはこの男だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージN卓が6月22日に行われ、多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）が首位通過。2着・2着でトップを取らずに1位通過するという異例の結果となった。2位通過は瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）。

【映像】抜群の勝負勘 多井隆晴、首位通過を手繰り寄せる一発ツモ

第1試合は多井、瀬戸熊、鈴木聡一郎（最高位戦）、桑田憲汰（連盟）の並びで開始。東1局は瀬戸熊が満貫ツモ。続く東2局、多井は先制リーチで満貫をツモ。東3局は多井が瀬戸熊に2600点の放銃と、50代のベテラン同士で先行争いとなった。南1局2本場、多井は鈴木聡一郎に5200点（＋600点、供託1000点）を放銃。これで一度3着に落ちるが、南3局に5200点をツモり再び2着目へ。南4局はトップ目の瀬戸熊が桑田から跳満をアガり、多井は2着で終了した。

第2試合は東家から瀬戸熊、鈴木聡一郎、桑田、多井の並び。東1局、トータル4位の桑田が跳満をツモ。東2局、多井はその桑田から満貫をロン。これでトップに立った多井、さらに東3局、5200点をツモり、リードを広げていく。

南1局、多井は6・9筒待ちのテンパイ。即リーチに踏み切ると、一発で6筒をツモ。リーチ・一発・ツモ・ドラの8000点を加点した。解説の村上淳（最高位戦）が「この一発ツモでほぼ通過を決めた」と振り返る効果的な満貫で、優位な立場を築いていく。

南2局は鈴木聡一郎が親満貫をツモ。南2局3本場は桑田に跳満をツモられ、トップをマクられてしまったものの、多井は得意の“配牌オリ”を駆使し、放銃を徹底的に回避。自身の親番である南4局2本場もしっかりオリて2着。第1試合トップの瀬戸熊が4着に終わったことで、多井がトップを取らずに首位通過という珍しい結果となった。

自分でアガって終わらせるのが一番楽で早い。それでも耐えてオリ続ける戦法を選んだ多井。試合後のインタビューでは「オリたくないんですよ、（攻めに）行きたいんですよ。ずっとオリてたじゃないですか。どうせまたコメントで言われているんだろうなって」と語り、スタジオの爆笑を誘った。

「完璧な麻雀というのはなかなかできない。でも条件戦は30年以上研究してきたところがあるので、今後も引き続き、いろいろな引き出しを出したいと思います」と自信のほどを語った多井。視聴者からは「頑張れー！」「うん、さすがでした。おめ！」「多井やっぱMに必要だわ」と応援の声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）4万4300点／＋64.3

2着 多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）2万5800点／＋5.8

3着 鈴木聡一郎（最高位戦）2万5200点／▲14.8

4着 桑田憲汰（連盟）4700点／▲55.3

【第2試合結果】

1着 桑田憲汰（連盟）4万点／＋60.0

2着 多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）2万9600点／＋9.6

3着 鈴木聡一郎（最高位戦）2万4700点／▲15.3

4着 瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）5700点／▲54.3

【最終結果】

1位 多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）＋15.4

2位 瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）＋10.0

3位 桑田憲汰（連盟）＋4.7

4位 鈴木聡一郎（最高位戦）▲30.1



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

