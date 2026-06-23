【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）

【映像】衝撃！メッシ、“5人の壁”を打ち破る“スライディングショット”

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、オーストリアが敷いた“5人の壁”を打ち破る衝撃ゴールを叩き込んだ。

アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオーストリアと対戦。6度目のW杯に臨むメッシは、初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼが持つW杯最多記録（通算16得点）に並んだ。

するとオーストリア戦では、38分にゴールネットを揺らして通算17得点とし、新記録を樹立。さらに後半アディショナルタイムにもゴールを挙げた。

カウンターからオーストリア陣内に攻め込むと、ボックス中央でメッシがボールを受け、左へ持ち出してシュートを放つ。しかし、ゴール前ではGKを含めて5人が懸命に守るオーストリアのブロックに阻まれた。それでもメッシはこぼれ球に素早く反応。左足を伸ばし、スライディングのような形で押し込むと、これが相手の股を抜けてゴールネットを揺らした。

このゴールで通算18得点としたメッシについて、田中マルクス闘莉王氏（元日本代表）は「何点までいくんでしょうかね、この人なら。バケモノです！外したかと思いきや、ちゃんと中に詰めているんですよね」と驚きを口にした。

SNS上でも「絶対決めるマンだわ」「チートメッシきたw」「決定力エグすぎる」「ゴールを決めるために生まれてきた」と称賛の声が上がっている。

この日2ゴールでアルゼンチンを勝利に導いたメッシは、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

（FIFAワールドカップ2026）