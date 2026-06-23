セブンでベトナム旅気分。スイートチリソースのバインミーが6月23日から登場

コンビニチェーン『セブン-イレブン』から、新作のサンドイッチが登場する。6月23日から販売されるのは「スイートチリソースのバインミー」。いったいどんな商品なのか。

ベトナムのサンドイッチを味わう 6月23日〜

スイートチリソースのバインミー 税抜398円

ベトナム発祥の人気サンドイッチ、バインミー。手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズとして、『セブン-イレブン』が新作のバインミーを販売する。

「スイートチリソースのバインミー」の具材は、ローストポーク、パクチー、なます。ローストポークは旨みがたっぷり、そこに香りが特長のパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせることで、これからの季節にぴったりなさっぱりとした後味に仕上がっているという。

今回のポイントは「スイートチリソース」だ。コクのある甘味の中に、ピリッとした唐辛子の辛味がきいたソースが全体の味をまとめあげ、肉と野菜の具材の旨みをより一層引き立ててくれる。

この商品には「手軽に本場の味を楽しんでほしい」という同社の思いが込められており、自宅ではなかなか再現できない本場の味を楽しめる機会となっている。

バインミー専門店は数多く存在しているが、コンビニで気軽に買えて味わえるのは嬉しい。ぜひこの機会にベトナムの味を楽しんでみては。

スイートチリソースのバインミー

発売日：2026年6月23日（火）〜順次

販売エリア：北海道・沖縄を除く全国

価格：税抜398円

※店舗によって価格が異なる場合がある

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ

【画像】ベトナムの味をセブンで！ バインミー新作登場（2枚）