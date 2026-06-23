「ホッソリしましたね」中川翔子、産後「25キロ痩せました」と報告「双子ちゃんを出産したと思えない」
タレントの中川翔子さんは6月22日、自身のInstagramを更新。「トータル25キロ痩せました」と報告し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】「25キロ痩せました」と報告した中川翔子
ファンからは「頑張ってますね…」「努力が素晴らしい」「とても双子ちゃんを出産したと思えない」「お顔が、ホッソリしましたね」「ダイエット無理のないようにしてください」「体気をつけてね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】「25キロ痩せました」と報告した中川翔子
「ダイエット無理のないようにしてください」の声も中川さんは、17枚の写真と2本の動画で近況を報告。「双子の成長が日々著しいです！」「1000000年ぶりネイルできました」といった話題とともに「いまトータル25キロ痩せました あと5キロがんばりたい、、！」と明かしています。大幅な産後ダイエットに成功しているようです。
「おかげでちょっと痩せました」11日の投稿では「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます」と報告していた中川さん。「おかげでちょっと痩せました」と、直近では風邪によって減量したことも伝えていました。そこから体調は回復したようです。今後の報告にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)