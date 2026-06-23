「食事が普段より楽しくなります」「冷めても美味しいです」　ふるさとチョイスで人気の【あきたこまち】5選

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。

「あきたこまち」のランキング（月別、26年6月22日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】秋田県 潟上市「令和7年産 あきたこまち 10kg」18,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

秋田の豊かな自然の中で育てた、もちもち食感が特徴の美味しいお米です。冷めても美味しさはそのまま、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

収穫後のお米は低温倉庫で保管し、定期的に水分検査を行い品質管理をしております。鎌仁商店では、いつでも安心・安全・美味しいお米をモットーに、生産者の皆様とお米作りに励んでいます。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「とても美味しいお米でした。店頭で買ったあきたこまちとは全然ちがいました。艶やかで味も香りも良く本当に美味しかったです。」（60代・女性）

「3人(未就学児と小学生)子育て中の我が家は月に10キロのお米を消費します。

ふるさと納税でいろんなお米を試しましたが、ダントツで美味しかったです！！

ベタベタしない冷めても美味しいお米です！

早速リピートしました。」（40代・男性）

「粒は小さめですが、キレイなお米でした。

炊き上がりもキラキラしていて、味も美味しいです。

冷めても美味しいです。」（40代・女性）

【4位】秋田県 仙北市「パックご飯 200g×40個《特A産地》秋田県 仙北市産 あきたこまち」16,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

電子レンジ2分でふっくら美味しい、秋田県仙北市産のあきたこまちが召し上がれるパックごはんです。

家事の時短や、災害時の非常食や保存食としても大変便利です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「備蓄保存用にと思い多くの返礼品の中から選びました。米不足、価格高騰もあり、大切に消費しようと思います。」（60代・男性）

「あきたこまちのパックライスはたくさんありますが、仙北市産のあきたこまちで特に美味しいです。粒がしっかりしており、米を味わいながら食事が普段より楽しくなります。」（30代・男性）

「複数回リピートして大学生の息子に届けています。個数も多く量もちょうど良くとても助かっています。

これからもリピートします。」（40代・男性）

【3位】茨城県 鉾田市「あきたこまち 5kg」8,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

茨城県鉾田市の肥沃な大地と澄んだ水に育まれた「あきたこまち」は、やさしい甘みとほどよい粘りが特長のお米です。

丹精込めて育てたこのお米は、炊き上がりの香りが豊かで、口に入れた瞬間に広がる上品な旨みが魅力。

和食はもちろん、洋食やお弁当にもよく合い、毎日の食卓をやさしく彩ります。

収穫後は低温で丁寧に保管し、ご注文を受けてから精米することで、つきたての風味をそのままお届けします。

ふるさとのぬくもりと安心を、ぜひご家庭でご堪能ください。

【2位】岡山県 奈義町「瀬戸内限定米 無洗米 あきたこまち 5kg」7,500 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

「あきたこまち」に関しては、炊き上がりの光沢にも優れており冷めても美味しく、お弁当のごはんやおにぎりなどにも最適な品種です。

株式会社坂本のお米はBG無洗米機で精米しています。

水を使わずに肌ヌカの粘着力を利用して糠を剥がし取る製法ですので、経済的で環境にやさしく、うまみ層が残っているので美味しいです。

【1位】茨城県 筑西市「新米 あきたこまち 精米 10kg」15,000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

【お米の特徴】

あきたこまちは、ほどよい甘みとすっきりとした食べやすさが特徴のお米です。

味わいと食感のバランスが良く、和食をはじめさまざまなお料理に合わせやすい、オールマイティなお米です。

また、お出汁を活かした和食や、お弁当・おにぎりにもよく合います。

米どころ茨城県筑西市(ちくせい)で育てられた美味しいお米をぜひお楽しみください。