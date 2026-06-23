剛柔流空手道初段で師範資格も持つフリーアナウンサー・タレントの堀江聖夏が自身のX（旧ツイッター）を更新。この投稿に添付された写真が、ネットをざわつかせる事態となっている。

【写真】「ウソやろ…」ネット騒然、“日本一強いアナ”のムキムキふくらはぎ

「日本一強いアナウンサー」衝撃の“ふくらはぎ”

ジュニアアイドルとして幼少期から活動を続けている堀江。小学6年生でAKB48のオーディションに合格するも、このときはさまざまな事情により短期間での活動辞退となってしまった。その後も芸能活動は続け、現在はセント・フォースに所属して各メディアで活躍している。

「最近の堀江さんは、インスタグラムに投稿したチャイナドレスでの瓦割り動画がきっかけで“日本一強いアナウンサー”として注目を集めています。コメントは海外からも届いており、動画の総再生回数はなんと2億回を突破。拳だけでなく足技のかかと落としでの瓦割りも披露するなど、クールでかっこいい姿を惜しみなく見せており、インスタのフォロワー数は63万人を超えています」（芸能ライター）

そんな中、今回話題になった写真は6月21日にXで投稿されたもの。《BS日テレの野球中継内のCMに出演しています！※ふくらはぎは出ていませ、、ん》のコメントとともに、淡いブルーのワンピース姿を披露したのだが、清楚な雰囲気とは裏腹に、スカートの裾からはポッコリと盛り上がったふくらはぎが存在感をアピール。あまりのギャップに、世間をプチパニック状態に陥れてしまったのだ。

「堀江さんの優しい笑顔が霞んでしまうくらい、想像以上に鍛え上げられたムキムキのふくらはぎですね。普段から瓦割り動画を見て堀江さんの強さを知っていたファンの方でも、この筋肉のつき方にはびっくりしたと思います」（前出・芸能ライター）

ファンからはさっそく、「かわいさと筋肉のギャップよ……」「稽古してる奴の勲章」「バット蹴り折れそう」「え、ボコっての筋肉ですか……？」「安定のふくらはぎ」「聖夏さんのふくらはぎにしか得られない栄養があります」「ウソやろ」「え？ 初めて見た」といった声が届いている。

“かわいらしいアナウンサー”だけではない堀江の魅力。実は空手初段以外にも、オーガニック料理ソムリエや上級救命技能士などさまざまな資格を取得している。ギャップ溢れる彼女のそんな姿に、ファンは惹かれているのかもしれない。