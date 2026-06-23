つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー登場！3種のマンゴーを贅沢に食べ比べ

マンゴー好きにはたまらない人気フレーバーが今年も登場します。春日井製菓の「つぶグミPREMIUM」シリーズから、『つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー』が2026年6月22日（月）より全国の一部コンビニエンスストアで発売。3種類のマンゴーを食べ比べできる贅沢なアソートと、果実そのものを思わせる濃厚な味わいが魅力です。夏のおやつタイムを彩る新作グミの魅力を詳しくご紹介します♪

3種のマンゴーを食べ比べできる贅沢な一袋

「つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー」は、ペリカンマンゴー味、アップルマンゴー味、アルフォンソマンゴー味の3種類を詰め合わせた特別なアソートグミです。

それぞれ異なる個性を持つマンゴーの味わいを一度に楽しめるのが最大の魅力。

濃厚な甘みが特徴のアルフォンソマンゴー、爽やかな風味を感じられるアップルマンゴー、そして独特の香りまで再現したペリカンマンゴーなど、品種ごとの違いを感じながら食べ比べができます。

開発担当者によると、歴代の「つぶグミPREMIUM」シリーズの中でも特に果実の再現度に自信があるとのこと。マンゴー好きなら思わず驚くリアルな味わいに仕上がっています。

内容量：75g

発売日：2026年6月22日（月）

フレーバー：ペリカンマンゴー味、アップルマンゴー味、アルフォンソマンゴー味

すみっコぐらし好き必見♡ホテルニューオータニ幕張の特別ビュッフェが登場

果汁W仕込み製法が生み出す濃厚な果実感

「つぶグミPREMIUM」シリーズの人気を支えているのが、春日井製菓独自の「果汁W仕込み製法」です。

果汁W仕込み製法とは

グミの原料を加熱する際に果汁を2段階に分けて配合する、春日井製菓独自の製法。濃厚さの中に果汁のコクとフレッシュ感をどちらも楽しめる味わいに仕上げています。

この製法によって、果汁の濃厚なコクとみずみずしいフレッシュ感を同時に実現。ひと粒食べるだけで、まるで完熟マンゴーを味わっているかのような満足感を楽しめます。

これまでにも多くのファンから「リアルなマンゴー味」「想像以上に濃厚」と高い評価を集めており、今年も注目を集めそうです。

パッケージにも詰まったマンゴーの魅力

パッケージには夏らしい爽やかなブルーを採用し、3種類のマンゴーを鮮やかにデザイン。店頭でも目を引く華やかな仕上がりになっています。

さらに裏面には、それぞれのマンゴーの味わいの違いをグラフでわかりやすく紹介。マンゴーに関する豆知識も掲載されているため、食べるだけでなく知識も深めながら楽しめます。

味だけでなくパッケージからもマンゴーの世界観を感じられるのは、「つぶグミPREMIUM」ならではのこだわり。友人や家族と一緒に食べ比べをしながら、お気に入りの品種を見つけるのも楽しそうですね♡

夏のおやつタイムに濃厚マンゴーを楽しもう

濃厚な果実感と品種ごとの個性を楽しめる『つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー』は、マンゴー好きはもちろん、フルーツ系グミが好きな方にもおすすめの一品です。

3種類の味を食べ比べながら、自分好みのマンゴーを見つける楽しさも魅力。コンビニで見かけた際はぜひ手に取って、夏にぴったりの贅沢なマンゴー体験を味わってみてください♪