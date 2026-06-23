◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

昨年、ドジャースのワールドシリーズ（WS）連覇に貢献したツインズのアンソニー・バンダ投手（32）に22日（日本時間23日）、チャンピオンリングが贈呈された。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）はツインズ戦前の会見でバンダとの思い出について「たくさんあるよ」と笑顔で話した。

同投手は昨季、レギュラーシーズンでは71試合に登板し、5勝1敗、防御率3.18をマーク。ワールドシリーズでは4試合、ポストシーズン全体では7試合に登板するなどブルペンを支え、チームのWS連覇に貢献した。今年2月にドジャースからDFA（メジャー40人枠から外す措置）となり、同月にツインズへ移籍した。

指揮官は「彼は自分が評価されたい、必要とされたいという思いが強い選手だった。私たちも彼を高く評価していたし、彼もチームのために素晴らしい仕事をしてくれた」と振り返った。そのうえで「大事な場面で何度も助けてくれたし、毎日でも投げたがった。文句を言ったこともなかった。本当に素晴らしいチームメートだったよ」と目を細めた。

試合前にはバンダとドジャースナインが記念撮影を行った。撮影にはフリーマン、ベッツ、ロハスらが笑顔で参加。同じくブルペンを支えた佐々木朗希やベシアなども集合した。大谷翔平は24日（同25日）の先発登板に備え、ブルペン投球中だったため、撮影に参加することはできなかったが、キャッチボール中にハグを交わし、笑顔で会話を交わした。