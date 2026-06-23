レッズのテリー・フランコナ監督が22日（日本時間23日）、右ハムストリングの張りで負傷者リスト（IL）入りしているエリー・デラクルス内野手（24）が23日（同24日）に復帰する見込みだと明らかにしたとAP通信が報じた。

デラクルスは6月1日から戦列を離れており、これまで19試合を欠場していた。22日のブルワーズ戦前には打撃練習を行った。

3Aルイビルでリハビリ出場した3試合では8打数2安打、1本塁打、2打点を記録。先週19日のリハビリ出場した初戦で本塁打を放った後には、フランコナ監督へ「明日行くよ（Be there tomorrow）」とメッセージを送ったという。

しかし、球団は復帰を急がせなかった。デラクルスは5月31日のブレーブス戦で5回に安打を放った後、右ハムストリングの張りを訴えて途中交代。その後IL入りしていた。この離脱により、2024年7月30日から続いていた連続出場記録は276試合でストップ。これは1961年以降の球団拡張時代ではレッズ史上6番目の長さの記録だった。IL入りする前までの今季成績は打率.280、12本塁打だった。レッズは週末のニューヨークでのヤンキースとの3連戦に勝ち越したものの、37勝39敗で依然としてナ・リーグ中地区最下位に位置している。