見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第62話が23日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。そして、いよいよりんたちの初めての給料日がやってきた。

Xには「ツヤさん、無理のないように勉強できればいいけど…」「給与見せあいっこエグ過ぎるだろ！」「講義は、やっぱり換気」「さすが換気については、しっかりしている」「ツヤさん、看護婦の講義受けられるようになる」「ツヤ、よかった」「シマケンさん、書き上げた！」「いい小説できた？」「あ〜、りんさんとすれ違い 団子屋でりんさんを待つシマケンさん、健気でかわいい」「直美ちゃんには新しい風が」「道のど真ん中に研ナオコwと思ったらまぼろし〜！？」「風の精霊」「新しい風にしては不穏すぎる終わり方」「あれ、誰！？」「小川吾郎さんきたー！！！後ろ姿で登場かっこよすぎ」「直美さん、出会いか？」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。