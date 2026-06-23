愛美、初となるEP「AIM STAR」を10月14日に発売！ジャケット写真＆新アーティスト写真公開、アジアツアーも開催決定！

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声優アーティスト・愛美が、自身初となるEP「AIM STAR」を2026年10月14日に発売することが決定した。あわせて、ジャケット写真および新アーティスト写真も公開された。

タイトルの「AIM STAR」には、「輝く星を”狙って”上を目指す」という意味が込められている。公開されたジャケットビジュアルでは、銃をモチーフにしたアイテムを手にし、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。

本作には全4曲を収録。2026年4月にデジタルリリースされた「ドラマチック逃避行」をはじめ、収録楽曲すべての作詞を愛美自身が担当する。さらに、収録曲のうち1曲は作曲も手掛ける。

初回限定盤に付属するBlu-rayには、2025年に開催された「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」より、11月3日に大阪・なんばHatchで行われた公演の模様を収録。ライブの熱気と臨場感を余すことなく味わえる映像作品となっている。

また、「AIM STAR」をアニメイトおよびゲーマーズにて期間内に予約した方を対象とした早期予約キャンペーンの実施も決定。法人別オリジナル特典の絵柄公開に加え、限定セットの販売も予定されている。ファンはぜひチェックしてほしい。

さらに、2026年11月よりAIMI ASIA TOUR 2026「STAR RISING」の開催も決定した。本ツアーは11月7日（土）のソウル・GABIN ART HALL公演を皮切りに、香港、台北を巡るアジア3都市で開催。各公演の詳細は後日発表される予定だ。

EPリリースに加え、発売記念イベントやアジアツアーの開催も控える愛美。今後の活動から目が離せない。

●リリース情報

NEW EP

「AIM STAR」

2026年10月14日発売

CD予約はこちら

https://aimi.lnk.to/AIM_STAR

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】



価格：￥8,800（税込）

品番：KICM-92181

【通常盤（CD）】



定価：￥2,000（税込）

品番：KICM-2181

＜CD＞

「タイトル未定」

作詞, 作曲：愛美 / 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)

「タイトル未定」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)

「タイトル未定」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：黒須克彦

「ドラマチック逃避行」

作詞：愛美 / 作曲：金崎真士(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光

(TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』エンディングテーマ)

※収録曲順は未定となります

＜Blu-ray＞

「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」2025.11.3 なんばHatch 他

法人別オリジナル特典

●イベント情報

愛美NEW EP「AIM STAR」発売記念フリーミニライブ

8月16日(日)16:00〜

場所：【埼玉】イオンレイクタウンkaze 1階光の広場

内容：ミニライブ＋特典会

※イベントの内容・詳細は後日発表となります。

※会場へのお問い合わせはお控え下さい。

キャンペーン情報

・法人別オリジナル特典＆限定セット

・アニメイト/ゲーマーズでの早期予約特典

・アニメイトでのレシート施策

・オンライントーク会＆フリーミニライブ開催

詳細はHPをチェック！！

●ライブ情報

AIMI ASIA TOUR 2026「STAR RISING」

2026年11月7日(土)

ソウル・GABIN ART HALL

2026年11月15日(日)

香港・TIDES

2026年12月5日(土)

台北・MOONDOG

AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』

DAY1：2026年8月8日(土) 開場18:00 / 開演19:00（予定）

出演：愛美・田所あずさ

DAY2：2026年8月9日(日) 開場16:00 / 開演17:00（予定）

出演：愛美・相羽あいな

会場：ヒューリックホール東京

チケット料金

・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）

※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 前方席＋グッズ付チケット ￥18,000（税込）

※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 グッズ付チケット ￥16,500（税込）

※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 一般チケット ￥11,000（税込）

グッズ付チケットTシャツ絵柄

注意事項

※未就学児入場不可

※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。

※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。

※ドリンク代別

お問い合わせ

ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

主催：キングレコード

後援：ブシロードムーブ

＜PROFILE＞

愛美 (ヨミ：あいみ)

『探偵オペラ ミルキィホームズ』で声優デビュー。その後、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」発のリアルバンド「Poppin’Party」のフロントメンバー・戸山香澄役（Gt./Vo.）として、声優・音楽活動の両面で精力的に活躍。2025年5月26日には、3度目となる日本武道館公演を満員にするなど、その存在感をさらに高めている。

また、『呪術廻戦』（小沢優子役）や『桃源暗鬼』（漣水鶏役）など、話題作への出演も続き、確かな演技力で注目を集める。2021年4月にはKING AMUSEMENT CREATIVEより、移籍第1弾シングル「ReSTARTING!!」を発売し、ソロアーティストとしての活動を再開。多方面でその才能を発揮し、活躍の幅を広げている。

関連リンク

愛美オフィシャルサイト

https://www.aimi.info