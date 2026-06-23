クラブの右回り動作を覚える「右腕旋回ドリル」とは！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

クラブの右回りが身に付く「右腕旋回ドリル」とは

前腕、上腕、肩甲骨、鎖骨のユニットでクラブを右回りさせる動きをマスター

ボールがあれば当てに行きたいと思います。この練習はそんな動きを抑えつつ、ラウンドや練習前のウォームアップとしても活用できます。使用クラブは重さのあるウエッジがベストです。

右手でグリップの真ん中あたりを持ち、クラブをキープレフトのポジションにセットします。そこからクラブを背面に動かす感じで右ヒジを後方右斜め上に引きつつ、右肩甲骨を上げます。上がりきったらクラブを反転させ、右手のひらを上に向けながらクラブを下ろします。

右手がこう動くとクラブがインサイドから下り、斜めの棒が斜めにボールの位置に移動します。一連の動きをトータルで見るとクラブは自分から見て右回りをしています。

スイングでは、前腕、上腕、肩甲骨および鎖骨をユニットで使います。前腕だけをクルクル回してボールをつかまえるのは間違い。バックスイングで右前腕が外に回ると右肩甲骨が下がってクラブが上がりません。

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗 日本文芸社刊