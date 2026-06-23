レースアンバサダー阿比留あんなが『週刊SPA!』に降臨！小悪魔な表情とメルヘンな素顔のギャップにキュン♡

『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！

メルヘンか、小悪魔か：阿比留あんな

『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売された。企画「メルヘンか、小悪魔か」に、レースアンバサダーとして活躍する阿比留あんなが初登場を果たした。

阿比留あんな © 撮影／土山大輔(TRON) ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子

誌面では、彼女の持ち味である艶やかな小悪魔的表情をキャッチ。その一方で、カプセルトイやキャラクターグッズを愛するメルヘンでキュートな素顔ものぞかせ、見事なギャップを披露している。

阿比留あんな © 撮影／土山大輔(TRON) ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子

また、「メディバンネップリ」では、今回の掲載を記念したアザーカットのコンビニプリントキャンペーンも実施中。誌面とあわせてチェックしたい。

【プロフィール】

阿比留あんな

1996年大阪府生まれ。SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズでレースアンバサダーとして活動。『Gヘルスケア』（TBS）レギュラー。

最新情報はX（@anna_abirun）をチェック！

【クレジット】撮影／土山大輔(TRON) ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子