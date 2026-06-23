天敵がいないから「翼が退化した鳥」も!? ガラパゴス諸島で爬虫類や鳥類が独自の進化を遂げたワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」

10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。

【登録基準（醱）絶滅危惧種の生息域でもある、生物多様性を示す遺産】

ガラパゴス諸島 ダーウィンが見た進化の楽園！

「ガラパゴス諸島」は、南米のエクアドル本土から西に約1000km、赤道直下の東太平洋に浮かぶ島々です。大小19の島と周辺の岩礁からなり、海底火山の噴火により誕生しました。形成以来、一度も大陸と陸続きになったことがないため、動植物は風や海流に運ばれたり、飛来したりした生物の子孫と考えられています。隔絶された環境の中、生物はそれぞれの島の条件に適応し、独自の進化を遂げていきました。現在、陸地の97％が保護地区に指定され、4島を除いて人は住んでいません。

大陸から遠く離れたこの地では、海を越えられる鳥類や海生生物、爬虫類が多く見られる一方、それらの天敵となる大型の肉食哺乳類や両生類はほとんど存在しません。こうした環境のもと、生物は独自の進化を遂げました。現在、島々で見られる植物の約3分の1、鳥類の80％以上、爬虫類のほぼすべてが固有種と考えられています。

また島の周辺には複数の海流が流れ込み、海洋生物の種類も豊富です。確認された約2900種のうち、およそ18％が固有種と、非常に高い固有率を誇ります。寒流の影響で、赤道直下にありながら熱帯と温帯が混ざり合うような気候も独特な生態系を支える要因になっています。

【THINK!】人間がいないほど、生態系は豊かになる？

ここがスゴイ！認定ポイント「世界で唯一、水中の海藻を食べるイグアナが住む島」

「ガラパゴ」はスペイン語でカメの意味。島名の由来となったガラパゴスゾウガメをはじめ、数多くの固有種が生息しています。たとえば世界で唯一、海に潜って海藻を食べるウミイグアナや、天敵がいないことで翼が退化し、飛べなくなったガラパゴスコバネウなどがいます。

ダーウィンの進化論はここから生まれた

1835年にガラパゴス諸島を訪れた英国の博物学者チャールズ・ダーウィンは、島々の生物をよく観察し、同じように見える生き物でも島ごとに違いがあることに気付きました。たとえば、スズメ目の小鳥であるフィンチは、餌の違いにより、くちばしが多様化していることで知られます。こうした気付きは、環境の違いが生物の姿や暮らしの進化に影響するという「進化論」の発想につながりました。

食べるものによりくちばしの形が異なるフィンチ

【オオガラパゴスフィンチ】

硬い実を食べるため、大きくて太いくちばし。 【ムシクイフィンチ】

昆虫を捕まえるため、細くて長いくちばし。 【サボテンフィンチ】

サボテンの花などを食べるため、やや細長いくちばし。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。