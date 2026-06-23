鶏とオクラのガーリックバターじょうゆ炒め【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚片栗粉 大さじ 1オクラ 8本ニンニク 1片サラダ油 小さじ 2<合わせ調味料>酒 大さじ 1砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 2バター 大さじ 1【下準備】1、オクラは板ずりし(分量外の塩を振ってまな板の上で手のひらで転がす)、塩分を水で洗い流してヘタを切り落とし、横斜め半分に切る。2、鶏もも肉は食べやすい大きさに切り、片栗粉をまぶす。ニンニクは薄切りにする。＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、フライパンにサラダ油とニンニクを入れて弱火にかけ、香りがたったらニンニクをいったん取り出す。2、中火にし、片栗粉をまぶした鶏もも肉を焼き色がつくまで焼く。オクラを加えてサッと炒め、ニンニクをフライパンに戻し入れる。鶏もも肉を焼いて出てきた脂をキッチンペーパー等で取り除くとカリッと仕上がります。3、(2)に＜合わせ調味料＞を入れてトロミが出てきたら、バターを加えてひと混ぜし、火を止めて器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】ニンニクの代わりにおろしニンニクを使う場合は、小さじ1のおろしニンニクを合わせ調味料に加えてください。