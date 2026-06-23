藤本美貴、片付けられない世のパパに愛の喝！「あなたの使いやすいはどうでもいい」にママたち共感

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月16日（火）の同番組では、元サッカー日本代表で3児のパパ・内田篤人の失敗談をきっかけに、藤本が世のパパたちに“愛の喝”を入れた。

【映像】藤本美貴＆横澤夏子、夫の“キッチン独自カスタマイズあるある”に「わかる〜！」

今回は、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した内田と相武紗季がスペシャルゲストとして登場した。

内田は普段ほとんどキッチンに立たないせいか、珍しく料理をしようとすると妻から、「汚れるからやめて！」「お皿をしまう場所もわかんなくなるからやめて！」と𠮟られるという。

藤本から、「お皿取ったところ忘れちゃうんですか？だって取ったところに戻すだけじゃないですか？」と指摘されると、内田は「そんな詰められても…」とションボリ。「僕だって決められたところにキチッとやりたいんですけど、たまに出てくるボウルとか…」と続け、妻の「わからないのは置いといて」という言葉通りにすると、元の場所に戻せない食器や調理器具だらけになると明かした。

この話を受けて藤本は、「（パパって）勝手に（食器や調理器具の置き場所を）カスタマイズし始めません？」と切り出す。

そして、「こっちに置いておいたほうが使いやすくない？」という世の夫たちの提案を、「あなたの使いやすいはどうでもいいのよ」とバッサリ。「いろいろあってそこ（今の置き場所）にたどり着いている」ため、結局は“よく使う人のやりやすさが一番”と主張すると、客席のママたちは深く頷いた。

さらに藤本は、同じくママである横澤とガス台の横のスペースや、お玉の定位置など、食器や調理器具の置き場所をめぐる話題で「わかる〜！」と大盛り上がり。対する内田は、この話に1人だけついていけず呆然とするしかないでいた。