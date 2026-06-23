【かみむら牧場】対象の焼肉ランチが税抜1129円＆サラダ・アイス・ドリンクバーは500円に！お得な肉の日企画は6月26日まで。

かみむら牧場は、2026年6月22日から26日まで、「幸せの5日間」として、毎月恒例の「肉の日」企画と「ワンコインビュッフェ」を実施しています。

対象メニューはご飯おかわり無料

平日11時から16時に販売している焼肉ランチ「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」が、通常価格1280円（税込1408円）のところ"いい肉"にちなんだ1129円（税込1241円）に。さらにこの2品は、ご飯のおかわりが何杯でも無料です。

ただし、1.5倍盛は通常価格での販売となります。

また定食を注文した人限定で、サラダバー・アイスバー・ドリンクバーが楽しめる「KAMIMURAランチビュッフェ」フルセットを通常価格800円（税込880円）のところ、肉の日特別価格で455円（税込500円）で付けることができます。小学生以下は通常価格400円（税込440円）のところ税抜228円（税込250円）、幼児以下は無料です。

対象店舗は、京急蒲田第一京浜側道店・守口南寺方店・府中店・城北黒川店・八千代成田街道店・八尾外環店・横浜鶴見駒岡店・上尾店・ららぽーと福岡店・福重拾六町店・船橋宮本店の11店舗です。

仕入れ・在庫状況によって変更となる場合があります。なお、ららぽーと福岡店はランチセットの通常価格が異なります。

東京バーゲンマニア編集部