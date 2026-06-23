9月4日に全国公開される、人気3Dアニメ『べべフィン』の劇場版『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』の本予告と場面写真が公開され、ゲスト声優としてケンドーコバヤシと3時のヒロインのかなでが参加していることが発表された。

参考：YouTubeの人気3Dアニメが初の映画化 『べべフィン・ザ・ムービー』9月4日公開

『べべフィン』は、グローバルファミリーエンターテインメント企業・The Pinkfong Companyが制作している子供向けの3Dアニメーションシリーズ。童謡や知育動画をYouTubeで公開し、世界中で愛されている。日本では「ベイビーシャーク」シリーズが有名で、YouTubeでは1動画で170億回の再生数を記録。YouTubeの総登録者数は約8500万人で。TikTokは720万人が登録している。

そんな『べべフィン』がYouTubeの世界から飛び出して映画の世界へ。本作では、元気いっぱいな赤ちゃん・フィンと、ユニコーンが大好きなお姉ちゃんのボラ―、海賊に憧れるお兄ちゃんのブロディが、タブレットの中の歌と魔法の世界＝ピンキッツワールドへ吸い込まれ、スクリーンで大冒険を繰り広げていく。

結婚発表後初となるファミリー向け映画への出演となるケンドーコバヤシが演じるのは、フィンたちが恐竜ワールドで出会うティーレックス。ティーレックスは歌と子どもが大好きな恐竜で、劇中では、ケンドーコバヤシが子どもたちと一緒に楽しく歌を歌うシーンも登場する。

3時のヒロインのかなでが演じるプテラノドンは、人間の子どもたちに興味津々で、おしゃべりが大好きな恐竜。かなでは、これまで動物役の声優を務めた経験はあるものの、恐竜役に挑戦するのは今回が初となる。

あわせて公開された予告編は、ベイビーシャークが大好きなフィンが、ある日突然タブレットの中の世界へ迷い込んでしまうところから始まる。フィンを探す姉のボラ―と兄のブロディの前に現れたのは、ピンクのキツネ・ピンキッツ。「僕についてきて！」という言葉に導かれ、ふたりもタブレットの世界へ。そこには、ティーレックスやプテラノドンたちが暮らす、歌と魔法にあふれたワクワクいっぱいの世界が広がっていた。しかし、タブレットの電源が切れてしまうと、元の世界へ帰れなくなってしまうかもしれない子どもたち。力を合わせてフィンを見つけ出し、無事に帰ることができるのか。

また、本作の入場者プレゼントが鈴の音が鳴るピンキッツのバルーン人形に決定した。

コメントケンドーコバヤシ（ティーレックス役）今回のアフレコは、台詞のシーンの監督と、歌の監督のお二人から絶賛していただいて、恐縮しております（笑）演じたのは、最強で最も凶暴と言われるティーレックス。役作りのために魚と野菜を抜いて、牛・豚・鶏を中心に食べてきました。半日だけですけどね（笑）ただ、作品自体はすごく明るくて楽しいので、難しく考えずに演じることができました。普段は子どもに見せづらい仕事も多いのですが、今回は堂々と「お父さんの仕事はこれや！」と言える作品です。ティーレックス役ですが、凶暴なシーンはほぼありませんのでご安心ください（笑） 親子で楽しめる映画になっていますので、ぜひご家族そろってご覧ください。僕も子どもと一緒に観たいと思います。

かなで（3時のヒロイン）（プテラノドン役）今回演じたのは、自分大好きでちょっとめんどくさい“プテラノドンのおばさん”です。最初は、この“プテラおばさん”のハイテンションさに圧倒されましたが、ディレクターの方に細かくアドバイスをいただきながら演じていくうちに、私自身もどんどん役に引き込まれて、収録が本当に楽しくなりました。キッズ向けの作品ですが、大人の方も思わず夢中になってしまうような見応えのあるストーリーになっていますし、かわいいキャラクターたちの活躍も見どころです。また、ケンドーコバヤシさんのお芝居も本当に素晴らしいので、ぜひ注目していただきたいです。ご家族みなさんで『べべフィン』を楽しんでください。（文＝リアルサウンド編集部）