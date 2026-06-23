土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介（Snow Man）が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』の追加キャストとして、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空の出演が決定。真飛聖、後藤剛範の続投も発表された。

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マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した前作『マッチング』は、公開時に邦画実写映画として2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3000人を突破する異例のヒットとなった。

その続編にして完全新章でもある本作は、原作・脚本・監督を前作に続き内田英治が担当。舞台はマッチングアプリから、マッチングツアーへ。幸せを求めたはずの出会いが一転して地獄のデスゲームへと変貌し、それぞれの緊張と裏切り、疑念、殺意のせめぎ合うラブサバイバルスリラーが描かれる。

前作から引き続き、主人公の唯島輪花役を土屋、吐夢役をSnow Manの佐久間がそれぞれ演じるほか、新たにクァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が出演する。

前作に引き続き登場するのは、輪花（土屋太鳳）が巻き込まれた「アプリ婚連続殺人事件」の捜査班として、執念深く事件の真相を追っていた警部補・西山茜役の真飛、そして西山と併走しながら同じく事件を追っていた巡査部長・堀井健太役の後藤。輪花と吐夢の過去を知る2人が、本作ではどのように物語に関わっていくのか。

さらに、南の島で行われるマッチングツアーに参加するキャストも決定。輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役を根矢、恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役を冨手、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役を塚田、実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役を瀧、すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役を濱、条件重視のエステティシャン・日向ゆら役を加藤、恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子を花瀬、そしてノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役を伊島がそれぞれ演じる。（文＝リアルサウンド編集部）