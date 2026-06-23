アニメ『ONE PIECE HEROINES』主題歌にアイナ・ジ・エンド新曲「Blue Shining Star」決定！アニメティザー映像にて音源が一部解禁

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アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、7月5日より全国フジテレビ系にて放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決定。併せて、同楽曲が7月1日に配信リリースされることも発表となった。

■アイナ・ジ・エンドのあらたな境地を切り開くナンバー

『ONE PIECE HEROINES』は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とし、本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描いた作品。今回はそのなかの『episode：NAMI』がアニメ化され、ロビンが登場するなどのアニメオリジナル要素も加わったストーリーが展開される。

主題歌「Blue Shining Star」は、アイナ・ジ・エンド自身が作詞・作曲を手掛け、Ryosuke”Dr.R”Sakaiが共作および編曲を担当。静寂な星空を髣髴とさせる悠然なイントロから始まり、急激に加速するビートに唸る重低音が合わさった、アイナ・ジ・エンドのあらたな境地を切り開くナンバーに仕上がっている。心に決めた覚悟、それゆえの生きづらさもあるなかで、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓いていく意志を歌った楽曲となっている。

また、公開されたアニメティザー映像にて主題歌の音源が一部解禁。映像内では、ナミたちのあらたな一面を予感させるカットとともに、耳に残る中毒性のあるサウンドが公開されており、SNSでは先行配信もスタートされた。

（C）江坂純・諏訪さやか／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

（C）尾田栄一郎／集英社

■リリース情報

2026.07.01 0N SALE

DIGITAL SINGLE「Blue Shining Star」

2026.07.08 ON SALE

SINGLE「ルミナス － Luminous」

■関連リンク

アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE

■【画像】アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」