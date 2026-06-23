「また救えなかった」絶望する天才医師のオペ室→理由は5時のチャイム…？「残業して」と読者が総ツッコミ【作者に聞く】
【4コマ漫画】「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」を読む
命を救えなかった天才外科医…その原因は未知の難病でも複雑な手術でもなく「定時上がり」!?
SNS上に「1000本ノック」として日々4コマ漫画を発表し人気を集める津夏なつな(@tunatu727)さん。なかでも、天才外科医「黒川」を主人公とした「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」シリーズが笑いを呼んでいる。代表作の紹介とともに、シリーズ誕生のきっかけやアイデアの発端について、津夏さんに話を聞いた。
「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」は、文字通り医療知識ゼロだという津夏さんによるギャグ作品だ。天才外科医と称される黒川や病院のスタッフたちがシリアスなトーンで治療に臨むものの、治療の内容やピンチの理由が斜め上の展開を迎える。
X(旧Twitter)で7万件以上の「いいね」が寄せられた第5話は、緊迫した外科手術の場面からはじまる。刻一刻を争う手術に集中する黒川たちだが、「時間よ…止まってくれ!!」という祈りもむなしく、病院内に5時のチャイムが響き渡る。戦っていたのは手術そのものではなく、定時退勤の時間だったのだ。黒川は「5時(定時)です…手術を終了します…」と、救えなかった命に悔しさをにじませる。労働環境としてはホワイトでも、医療漫画としてはブラックなオチに、読者からは「働き方改革ですね」「こればっかりは残業してくれ」とさまざまなツッコミが寄せられた。
■おまじないレベルの医術からはじまったシリーズ化
同シリーズでは、自分が執刀医として手術をするために美容院感覚で「カットモデル」を探す研修医や、ロープにもたれて眠る昔のロンドンの格安宿のような入院病棟など、キャラクターも病院もぶっ飛んだ展開ばかりが描かれている。
最初のアイデアは、医療知識が全くない人間がかろうじて知る民間療法や、おまじないレベルの医術で本格漫画を描いたらおもしろいのではないかという思いつきだったという。「当時は漫画を描き始めて1カ月も経たないころで、画力や構成力が全然足りずうまく表現できないもどかしさがありました」と津夏さんは振り返る。その後、毎日4コマを描いて修行し、1年経って改めて挑戦したところ、驚くほど大きな反響がありシリーズ化を決意したそうだ。
■SNS時代の連載と読者の広がり
津夏さんが発表する作品は一発ネタも多いが、ある程度フォーマットが固まったシリーズを描くことについて、「SNSでタイムラインに流れてくる漫画は、パッと一瞬で読める単発の4コマが向いていると思っています」と語る。一方で、シリーズ作品は新たな読者が付きづらい印象があるため、初めて目にした人でも読みやすい内容にするよう意識しているという。
「4コマだけですべてを完結させなければならない一発こっきりのネタと比べて、続き物作品は描く側としてはとても考えやすくて楽ちんではありますよ(笑)」と本音ものぞかせる。個人的なお気に入りは11話、21話、26話、33話だそうで、「特に33話は有名な医師の先生が引用リポストしてくれて感激しました」と、思いがけない読者からの反響を喜んだ。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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