米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は22日（日本時間23日）、ホワイトソックスが正捕手カイル・ティール（24）を60日間負傷者リスト（IL）から復帰させたことについて報じた。

ティールはこの日のガーディアンズ戦に「4番・捕手」でスタメン出場。ティールはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右ハムストリングのグレード2の肉離れを負い、離脱していた。当初は4〜6週間の欠場と見られていたが、5月中旬のリハビリ戦で右膝の外側側副靱帯（LCL）を捻挫。さらに3〜6週間の離脱を余儀なくされていたが、この日ようやく今季初出場を迎えた。

ティールは2024−25年オフに行われたギャレット・クロシェットのトレードで、レッドソックスから獲得した中心選手の一人だった。この日のホワイトソックスの先発ラインアップの3分の1は、クロシェットトレードで獲得した選手になる。二塁手チェイス・マイドロスと外野手ブレイデン・モンゴメリーも同トレードで加入した選手だ。マイドロスはすでに正二塁手の座をつかみ、モンゴメリーもメジャーで経験を積みながら定位置獲得を目指している。

ティールはルーキーイヤーの昨季、297打席で打率.273、出塁率.375、長打率.411、8本塁打を記録。今回のリハビリ出場でも3Aで8試合に出場し、打率.387、出塁率.441、長打率.613と好調で、万全の状態で復帰する。

ホワイトソックスの捕手陣は今季、メジャー全体で最も生産性の低いグループとなっている。エドガー・ケロ、ドリュー・ロモ、リース・マグワイアの3人が捕手の出場機会を分け合ってきたが、合計成績は打率.167、出塁率.242、長打率.268。打率と出塁率はともにメジャー最下位で、長打率もヤンキース捕手陣の.267をわずかに上回るだけだ。総合指標のwRC＋42もメジャー最下位となっている。ティールはホワイトソックス最大の弱点とも言える捕手陣を強化する存在として戻ってくる。

そして復帰のタイミングも絶妙だ。ホワイトソックスは直近でタイガース相手に3連敗を喫したものの、39勝37敗で貯金2。ア・リーグ中地区2位につけ、ワイルドカード2位の座を確保している。村上宗隆の復帰前に、新生ホワイトソックスの主戦力の一人が戻ってきた。