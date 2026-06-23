◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

昨年、ドジャースのワールドシリーズ（WS）連覇に貢献したツインズのアンソニー・バンダ投手（32）に22日（日本時間23日）、チャンピオンリングが贈呈された。ドジャースナインはかつての仲間と笑顔で記念撮影を行うなど、旧交を温めた。

同投手は昨季、レギュラーシーズンでは71試合に登板し、5勝1敗、防御率3.18をマーク。ワールドシリーズでは4試合、ポストシーズン全体では7試合に登板するなどブルペンを支え、チームのWS連覇に貢献した。今年2月にドジャースからDFA（メジャー40人枠から外す措置）となり、同月にツインズへ移籍した。

撮影にはフリーマン、ベッツ、ロハスらが笑顔で参加。同じくブルペンを支えた佐々木朗希やベシアなども集合した。大谷翔平は24日（同25日）の先発登板に備え、ブルペン投球中だったため、撮影に参加することはできなかったが、キャッチボール中にハグを交わし、笑顔で会話を交わした。

バンダは今季、この試合まで36試合に登板し、2勝0敗、防御率4.22。自己最多だった昨季を上回るペースで登板数を重ねている。