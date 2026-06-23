ドジャースは２２日、父の日に開催された本拠地・オリオールズ戦の試合前に行われた始球式イベントの模様を公開。親子でグラウンドに立つ壮観な光景が広がり、ファンの注目を集めた。

米国時間２２日に行われた父の日ゲームは大敗してしまったが、試合前には温かい光景が広がった。選手とその子どもたちがズラリと試合前のフィールドに並び、スミスの長女・シャーロットちゃんらがプレーボールコールを行い、ほっこりとした空気に包まれた。

現在は負傷者リストしているが、スミスは長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんと一緒に笑みを浮かべて記念撮影。キケ・ヘルナンデス内野手も昨年の東京開幕シリーズで日本が大好きになった長女・ペネロペちゃんを抱き寄せカメラに納まった。エドマンの長男・イーライ君は始球式を務め、幼少期はほっぺがぷくぷくだったが、きりりとした表情に変わってきている。

ドジャースは「家族とともに戦う」をテーマにしており、家族帯同での縁整備を設定するなど、他球団と比べてもファミリーへの意識が強い。日本では考えられない異例の光景に、ファンも「どの家族も幸せそう」「お父さんたちがいい笑顔」とコメント。今年は大谷翔平、ベッツ、フリーマンらに子供が誕生するなど、「ドジャースベビーブーム」と表現するファンもいた。