｢片づけられない人々の孤独｣ ″関西ナンバーワンの特殊清掃業者″ 僧侶でもある社長が語る

ゴミ屋敷に住む人々

「７年ほど前、大阪府にある45階建てのタワマンを訪れました。依頼者は、40代半ばの男性。過去に不動産会社の営業マンとして働いていて、26歳で年収3000万円を稼ぐエリートでした。彼の部屋は28階にある３ＬＤＫで、一人暮らしには十分すぎる広さでしたが、中に入ると全部屋の天井までビッシリとゴミ袋が積み上がっていました。床には腐った生ものが落ちているのでゴキブリが発生し、ゴミをエサとして認識したハトまで部屋に入ってきたほどです」

そう語るのは、大阪市の特殊清掃会社『関西クリーンサービス』の亀澤範行社長（45）だ。悪臭や害虫の発生から近隣住民とのトラブルに発展することも多く、今や社会問題と化している「ゴミ屋敷」。ここ５年間（’20〜’24年）の認知件数は、6000件を超えている。そんなゴミ屋敷に日々向き合い続けているのが、亀澤氏の会社だ。一般的な特殊清掃は孤独死の現場などを取り扱うが、同社ではそれに加え住民の力ではどうにもできないゴミ屋敷の清掃も請け負っている。

亀澤氏は’07年に『関西クリーンサービス』を設立。数多のゴミ屋敷や事故物件の清掃に向き合う一方、「遺族の心もケアしたい」と’21年に出家して真言宗の僧侶となった。現在は特殊清掃の一環として読経などの仏事も行うなど、業界の中でも異彩を放つ。そんな亀澤氏によれば、ゴミ屋敷の背景には住人の貧困や孤立があるという。全国に広がるゴミ屋敷の実態と「片づけられない人々の孤独」について、亀澤氏に聞いた。

冷蔵庫には牛タンとマンジャロ

「意外かもしれませんが、ゴミ屋敷の住人には高収入の人も少なくありません。その典型が、前出のタワマンの住民でした。この男性は会社で人間関係のトラブルがあり、うつ病になったそうです。退職後も仕事はせず、貯金を取り崩しながら生活していました。次第に『人に会うのが嫌だ』とゴミ出しにも行けなくなったようです。日々の買い物や食事は、ネットショッピングやデリバリーで済ませる。そんな生活を３年も続けるうちゴミ屋敷になったようです」

亀澤氏の顧客には、夜の世界で働く女性も多いという。大阪の繁華街・北新地のキャバクラで働く女性もその一人だ。

「彼女が住む大阪市内のマンションの１ＬＤＫの部屋には、高級ブランドのバッグや衣類、消費期限が切れて腐った食材などが散乱していた。冷蔵庫の中は、ふるさと納税の返礼品である牛タンと、マンジャロ（痩せ薬に代用される糖尿病治療薬）でいっぱいでした」

この女性は20歳から鍼灸師として働く傍(かたわ)ら、副業で夜の仕事を始めたという。

「夜職では、お客さんからお菓子などを差し入れとして貰(もら)いますよね。私が部屋を訪れたときも、そうした差し入れが未開封のまま積み上がっていました。彼女は22歳ぐらいのとき、いわゆるパパ活で子供を妊娠したようなんですが、誰の子なのかわからず中絶したそうです」

遺体と暮らす

亀澤氏が向き合ってきたのはゴミ屋敷だけではない。住人が亡くなった後の物件の清掃も数多く請け負ってきた。’23年6月に取り組んだ、東大阪市の死体遺棄現場もその一つだ。

「物件は築50年以上の古いアパートの一室で、当時80代の父親と50代の息子が同居していました。二人は古紙回収の仕事をしていたようです。しかしある日から、父親の姿を近所で見かけなくなり、部屋から異臭が漂うようになった。不審に思ったオーナーが息子を質(ただ)すと、父親が死亡していると判明したのです。

部屋に入ると、ゴミのほかに大量のファブリーズの容器が目についた。どうやら、腐敗臭をごまかすためご遺体にファブリーズを吹きかけていたようです。ご遺体の耳や口には、雑巾やティッシュも詰められていた。ご遺体から溢(あふ)れる体液やウジ虫を止めるためでしょう」

なぜ、息子は父親の死亡を届け出ず、遺体と暮らす生活を続けていたのか。

「古紙回収の仕事は日雇い労働に近く、二人の生活を支えていたのは父親の年金収入でした。しかし、父親が死亡したとわかれば年金は止められてしまい、生活できなくなる。その結果、父親のご遺体を隠し続けたんです。息子は年金を趣味の昆虫飼育に使っていたらしく、部屋には100個以上の虫かごがあった。かごの中にはオオクワガタなど１匹数万円するような高額な昆虫がいましたが、清掃時にはすべて死んでいました。この息子は、後に死体遺棄の容疑で逮捕されています」

亀澤氏は、最後にこう警鐘を鳴らす。

「人間関係のトラブルや身内の不幸など、何かのきっかけで誰でもゴミ屋敷の住人になり得る。『自分の家がゴミ屋敷と知られたくない』と行政や業者に助けを求めず、そのまま孤独死してしまう場合もある。マスコミに報道されないだけで、ゴミ屋敷や孤独死の現場は世間が考えている以上に数が多いのです」

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より