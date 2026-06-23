バスの中で撃ち合いも…小児外科医・𠮷岡秀人氏が語る「内戦が続くミャンマーでの命を救う」過酷な医療

民族問題に加え、軍事政権と民主化運動による内戦が続くミャンマー。ここで30年以上もの間、医療活動を行っている医師がいる。新刊『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』（講談社）に登場する、国際医療NGO『ジャパンハート』の創設者で小児外科医の𠮷岡秀人氏（60）だ。𠮷岡氏は、この国で医療を受けられない子どもたちを救い続けている。ミャンマーでは、放置されたために治療が難しくなった子どもたちが大勢いるという。これまで延べ4500人以上もの医療者を動員してきた『ジャパンハート』を率いる𠮷岡秀人氏が語る、ミャンマーの現実とは――。

――ミャンマーは、以前はビルマと呼ばれていました。1800年代の英国による植民地化で、多数派のビルマ族に対し、130以上もの少数民族の分割統治政策が民族問題を複雑化させたといわれます。さらに、軍事政権に対する民主化運動による内戦が続いています。現地での医療活動は、今、どのような様子ですか？

𠮷岡秀人氏（以下、𠮷岡）：私は2004年から、ミャンマーの中央部にあるザガイン管区の小さな村に建つワッチェ慈善病院で、無償で子どもたちの診療をしています。以前は、ワッチェから北に車で２時間近く走ったところにある病院にも行っていました。

途中のアスファルトの道には、地雷が破裂した穴がボコボコあいているんです。対立する勢力の車両が通ると、遠隔操作で地雷を爆発させる。私たちの車は医療用なので、狙い撃ちをされることはないのですが……。

北のほうの病院では、政府軍と反政府軍がなだれ込んできてもみ合いになったことがありました。ちょうど私はいなかったのですが、そんなことが重なり、今は北の病院には行けなくなりました。

――地雷ですか！ 車で通るのは怖いですね……。

𠮷岡：私は直接見たことはないのですが、橋の上や、バスの中に隠れていて撃ち合いをすることもあると聞きました。そのため、私が移動する際にはバスには乗らず、病院の車を使うようにしています。検閲も厳しいですしね。

反政府軍は、「何月何日に総攻撃をかける」と声明を発表します。すると、私たちは患者やスタッフを避難させます。今は、ワッチェ慈善病院で治療している日本人は私と看護師の二人で、他はミャンマー人の医療スタッフたちが治療にあたってくれています。

「自分との契約」

――日本から行くボランティアの医療者は、安全なのでしょうか。

𠮷岡：このような情勢なので、昨今スタッフはミャンマーではなく拠点があるカンボジアやラオスに行ってもらっています。現地に入るのは私と長年駐在しているスタッフ、毎月日本から各専門医の方を招へいするときぐらいですね。ただワッチェ慈善病院に入る日本人医師は治安などの問題で私だけです。比較的安全なヤンゴンやマンダレーにもジャパンハートが活動している子ども病院がありますので、日本人の医師たちには、そこで治療してもらっています。

開腹手術をしている最中に軍がやってきたら、抱っこして逃げるわけにはいかないでしょう？ だから、大きな手術が必要な子どもは、連携しているヤンゴンやマンダレーの子ども病院に搬送して、日本人医師たちが来たときに集中して手術しています。設備も良いので、術後の経過を診るのも大都市の子ども病院のほうが安心です。今、ワッチェ慈善病院で行っている手術は、比較的短時間ですむ形成手術の子どもたちですね。

――それでも𠮷岡さんは、ワッチェ慈善病院での医療をやめないのですか。

𠮷岡：ミャンマーの人たちと「ここで医療をする」と約束していますからね。「自分との契約」でもありますし、私はやり続けます。ここでやめないことが、時間とともに「信用」に変わっていくのです。

――どのような病気の子どもたちが来ますか。

𠮷岡：ミャンマーではガーゼも注射器も薬代も、全額患者の家族が負担します。日本の国民皆保険のようなシステムがうまく機能していないため、患者の負担が大きいのです。

家が貧しかったら、病気やケガをしても放っておかれ、重症になってからようやく病院にやってくるのです。病院や医師の数も少ないので日本の団体が無償で治療してくれる病院があるという噂を聞いて、遠い村からバスを乗り継いで、何日もかけてやってくる親子もたくさんいます。

「何もしない医療」

――子どもたちが病院にたどり着く様子は、新刊『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』にも描かれていますね。せつないです。

𠮷岡：すがるようにやってくる親子を見ると、何とかしてあげたいと思います。重い病気の子どもたちは、私が現地で手術をするばかりでなく、日本の医療機関の協力を得て日本で手術することもあります。

――日本なら、これほど悪化する前に病院で治療されますね。「医療が届かないところ」とは、こういうことなのですね。

𠮷岡：昨年秋、カンボジアに『ジャパンハートアジア小児医療センター』を開院しました。ジャパンハートでは2018年から本格的に無償の小児がん治療に取り組んでいますが、本来は高度な医療や高額な治療費が必要なので、がんの子どもの多くは受けられる医療も治療費もないため亡くなる運命でした。しかし、国際空港に近いこの病院ができたことで、カンボジアはもちろん、ミャンマーの小児がんの子どもたちも搬送して治療ができるようになります。

病気の子どもたちを治したいと思うのは、医師の本能です。打つ手がないのは、敗北感しかありません。だから、私は若いときには何とかして治そうと、無理な手術をしたこともありました。

ただ、50歳を過ぎた頃から、少し考えが変わってきたのです。手術をした後で亡くなる子どもたちもたくさん見てきました。医師にとって、前に出ることばかりが必ずしもよいとは限らない、と感じるようになったのです。

がんの最終ステージの子どもたちは、全力で治療しても生存率が低い。それなら、現実を受け入れよう。「何もしない医療」をしよう。何もしなければやがて亡くなるけれど、それまでの間、少しでも家族といい時間が過ごせる。痛い思いもしなくていい。これが30年以上、アジアで医療をしてきた今の私の想いです。もちろん、治る見込みがあれば、困難があっても全力を尽くします。

――長年にわたり、危険と向き合いながら医療を続けていることに頭が下がります。今日は貴重なお話をありがとうございました。

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𠮷岡秀人（よしおか・ひでと）

小児外科医。認定NPO法人ジャパンハート創設者、最高顧問。1965年、大阪府生まれ。1995年からミャンマー、2009年からはカンボジア、2013年からはラオスでも活動。2004年、国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」を設立。海外では、医療活動のほか、視覚障害者自立支援活動、エイズなどで親を亡くしたり、貧困のため人身売買の危機にさらされていたりする子どもたちを保護し自立を支援する養育施設「Dream Train（ドリームトレイン）」の運営、医療人材育成などを行う。国内では、災害支援、医療者不足の離島や僻地への地域医療支援事業、がんの子どもや家族を支援する「スマイルスマイルプロジェクト」などを行っている。2021年第69回菊池寛賞を受賞。ジャパンハートの団体として、国連からのアワード、沖縄平和賞、日本政府からのSDGsアワードなどを受賞。

取材・文：高木香織（編集者・文筆業）