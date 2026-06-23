俳優のアーミー・ハマーは、裕福な父の遺産は「一切」受け取っていない。石油王のアーマンド・ハマー氏を曽祖父に持ち、一家の資産は推定2億万ドル(約320億円)とも言われるアーミーだが、2022年に父のマイケル氏が他界した後も遺産は受け取っていないという。



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ザ・ハリウッド・リポーターとのインタビューでアーミーはこう話す。「とても複雑なことなんだ。税務専門の弁護士レベルじゃないと理解できないよ」「最終的にこれで一生安泰だとか、今後数年は余裕で暮らせるなんてものでもなかった。実際のところ、そんな状況には全然なっていない」



映画「ソーシャル・ネットワーク」で一躍人気スターとなったアーミーだが、複数の女性から身体的および性的虐待を告発され、さらに2人の子どもをもうけたタレントのエリザベス・チェンバースとの結婚生活も破綻したことで、キャリアが一気に転落していた。



しかし、時間ができたことで、病に伏した父と過ごす時間を取り、長年不和が続いていた関係を立て直すことができたと明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）