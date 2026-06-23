【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#20

【前回を読む】萩本欽一（19）ボケとツッコミを入れ替えたら人気爆発！“本人も忘れていた”コント55号の生みの親

作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。

◇ ◇ ◇

増田「二郎さんが」

萩本「ええ。で、俺もなんだかすっきりした。まだ55号がいろんなものを決定してなかった時期だから、言われるままボケとツッコミを交代することができた。でも替わったら一気にドッカンドッカン」

増田「その喫茶店は例の浅草芸人がたむろしてたところですか？」

萩本「そう。ブロンディ。2階が芸人のたまり場で、下はみんなね、アベックですよ。だから『おまえら下にいるんじゃない』っていうんで、みんな上にあがって」

増田「上で話したんですか」

萩本「そうそうそう。上にトコトコトコッと上がっていったら芸人がみんなそこに集まって」

増田「一応、コーヒー飲んだりはされたんですか」

萩本「そうです。コーヒー50円で。大変ですよ。50円って。出演料が300円ですからね。2人で600円ですから。300円ですから。6分の1をコーヒーで使うっていうのは、相当の思い切ったことですよ」

増田「でもまさに運命を変えた一瞬ですよね」

萩本「だから人なんですよ。運なんですよ。縁なんです」

増田「それがなければコント55号も」

萩本「ない」

増田「『欽ドン！』も『欽どこ』もそういう流れがあってできた」

萩本「そう。みんな運ですよね。滝さんに、替えた方がいいねっていうのもね」

増田「もし滝さんに言われずに、いきなり二郎さんに言われたら、迷ったでしょうか」

萩本「それは、迷わなかったと思う。ていうのはね、私ね『やりたくない』とか人生で使ったことないから。とりあえず私は、人が言ったらね、とりあえずはやってみる。やりたくないっていうのはなるべく言わない。やって失敗したらね、そしたら向こうはやめるっていうでしょ。だから私はこういう仕事がしたくないっていうのはね、言わないというか、言えないんですよ。言えないの」

増田「コント55号の形ができてテレビにも出るようになって」

萩本「浅草に来て6年だね。そのときは弟子っていうか、運転手してたのが2人いて、その面倒を全部、俺が見てたんです。飯を食わして一緒に住んで。4畳半と6畳のアパートだったかな。で、55号が有名になってきたのか、朝起きるとアパートの窓ガラスに女の子の顔がずらっと並ぶようになった。ちょっとまずいなってことになって、引っ越したんだけど…」

増田「みんな見てるんですか？」

「虫がいっぱい歩いてるような」「「ほんとそう」

萩本「みんな見てんの。起きると顔がズラッと並んでんのよ。それで近所のマンションに越したんだけど、そのマンションの下に日曜日にもなると、女の子が200人ぐらい来てね」

増田「昭和41（1966）年に55号を組んで、昭和42年ぐらいにはもうそうなってた？」

萩本「そう。それでうるさいんでっつって」

増田「200人はすごいですねえ。今のアイドルでもないぐらいの」

萩本「うん。もうざわついちゃって。200人がね、ヒソヒソ話するとね」

増田「ザワザワと（笑）」

萩本「そう。すっごく、うるさいの。ザワザワザワザワザワザワザワザワって」

増田「虫がいっぱい歩いてるような」

萩本「ほんとそう。それで住民から『日曜日くらいゆっくり寝ていたいんだけど、朝早くからざわついてかなわない』って文句が出て、わかりましたって出てって」

増田「出て、どこへ行ったんですか」

萩本「家、買ったの」

増田「うわ、一気に大人気で」

萩本「うん。マンション売って次はもう家買った」（つづく ＝火・木曜公開）

▽はぎもと・きんいち 1941年、東京都生まれ。高校卒業後、浅草での修行を経て、66年にコント55号を結成。故・坂上二郎さんとのコンビで一世を風靡した。その後、タレント、司会者としてテレビ界を席巻し、80年代には週3本の冠番組の視聴率がすべて30％を超え、「視聴率100％男」の異名をとった。社会人野球「茨城ゴールデンゴールズ」の初代監督、2015年には73歳で駒澤大学仏教学部に入学するなど挑戦を続け、25年10月にスタートしたBS日テレ「9階のハギモトさん！」は今年4月からSEASON3に突入した。

▽ますだ・としなり 1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。