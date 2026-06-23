ファミリーマート（東京都港区）が、対象のドリンクやカップ麺、スナック菓子を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券が1枚もらえる“夏”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを本日6月23日から期間限定で行います。

【画像】で見ると“狙いやすい”！ 第1週目の“組み合わせ”がコレです！ プレゼントキャンペーンの詳細も！

同キャンペーンは同日から同月29日までの第1週、同月30日から7月6日までの第2週、同月7日〜13日までの第3週の第3弾まで実施。全97品となっています。

第1週目の対象商品は、「アルフォート ミニチョコレート」（ブルボン）、「アーモンドチョコレート ポケットパック」「ロカボナッツアーモンド ポケットパック」（ともに明治）、「堅あげポテト うすしお味／鬼旨ブラックペッパー」（カルビー）、「日清カップヌードル（ビッグ・レギュラー）、ビッグ／シーフード ビッグ／カレー ビッグ／チリトマト ビッグ／カップヌードル／シーフード／カレー／チリトマト」（日清食品）、「お〜いお茶 濃い茶／緑茶（600ミリリットル）」（伊藤園）、「やかんの麦茶（650ミリリットル）」「い・ろ・は・す（540ミリリットル）」（ともにコカ・コーラ）、「スターバックス ブラック／カフェラテ（480ミリリットル）」（サントリー）です。

対象商品に合わせて、「シルベーヌバー」「濃厚チョコブラウニー」（ともにブルボン）、「きのこの山 ポケットパック」「たけのこの里 ポケットパック」（ともに明治）、「ポテトチップス うすしお味／コンソメWパンチ／しあわせ濃厚バター／しょうゆWマヨ」（カルビー）、ファミマル170円カップ麺シリーズ、「お〜いお茶 濃い茶／緑茶（600ミリリットル）」（伊藤園）、「やかんの麦茶（650ミリリットル）」（コカ・コーラ）、「Family’s BOSS ブラック／ラテ（450ミリリットル」のいずれか1個がもらえます。

同社の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンは、2021年5月に開始して以来、定期的に実施されているイベントです。

第1週目の発券対象期間中に対象商品を購入すると、6月30日午前7時から対象商品の引き換えが可能。引換対象期間内に、レシートに印字された「無料引換券」と引換対象商品をレジに持っていくと引き換えることができます。

また、ファミマ公式「X」アカウントでは、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンで対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」3つのジャンルを対象に総選挙を実施。抽選で10人に「『1個買うと、1個もらえる』の1週目対象商品詰め合わせ」が当たります。